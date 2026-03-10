AKTUELNO

KURTI JE POLUDEO?! Planirao atentat na Grenela - šok tvrdnje stižu iz Prištine!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Vlasov Sulaj ||

Novinar sa Kosmeta Milaim Zeka izneo je ozbiljne optužbe na račun struktura bliskih premijeru privremenih institucija u Prištini Aljbinu Kurtiju, tvrdeći da su navodno presretnuti razgovori u kojima se pominje planiranje napada na američkog izaslanika Ričarda Grenela.

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim komunikacijama militanti koji se povezuju sa Kurtijevim političkim okruženjem navodno govore o organizovanju atentata na Grenela, koji je u više navrata bio uključen u diplomatske procese vezane za region.

Zeka je upozorio da bi takve informacije, ukoliko se pokažu tačnim, mogle imati ozbiljne posledice po političke odnose i bezbednosnu situaciju, s obzirom na to da se radi o američkom zvaničniku koji je bio deo administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

On je u svojim izjavama posebno kritikovao politiku Aljbina Kurtija, tvrdeći da je tzv. kosovski premijer godinama u sukobu sa američkim administracijama.

Prema Zekinim rečima, Kurti je tokom godina pokazivao otvoreno neslaganje sa politikama Vašingtona, bez obzira na to koja je administracija bila na vlasti.

Kako je naveo, takav odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama traje još od 1999. godine pa sve do danas.

Zeka smatra da je takva politika dovela do ozbiljnih političkih napetosti između Kurtijeve vlasti i pojedinih američkih zvaničnika, uključujući i Ričarda Grenela, koji je tokom mandata u Trampovoj administraciji bio aktivno uključen u dijalog Beograda i Prištine.

Autor: Pink.rs

