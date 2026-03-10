KURTI JE POLUDEO?! Planirao atentat na Grenela - šok tvrdnje stižu iz Prištine!

Novinar sa Kosmeta Milaim Zeka izneo je ozbiljne optužbe na račun struktura bliskih premijeru privremenih institucija u Prištini Aljbinu Kurtiju, tvrdeći da su navodno presretnuti razgovori u kojima se pominje planiranje napada na američkog izaslanika Ričarda Grenela.

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim komunikacijama militanti koji se povezuju sa Kurtijevim političkim okruženjem navodno govore o organizovanju atentata na Grenela, koji je u više navrata bio uključen u diplomatske procese vezane za region.

Zeka je upozorio da bi takve informacije, ukoliko se pokažu tačnim, mogle imati ozbiljne posledice po političke odnose i bezbednosnu situaciju, s obzirom na to da se radi o američkom zvaničniku koji je bio deo administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

On je u svojim izjavama posebno kritikovao politiku Aljbina Kurtija, tvrdeći da je tzv. kosovski premijer godinama u sukobu sa američkim administracijama.

Journalist from Kosovo, Milaim Zeka, alerts: Militants of Prime Minister Kurti have been caught on wiretaps saying that they will organize an assassination against Trump’s man, Richard Grenell.



Kurti has opposed all American administrations, from 1999 until today. pic.twitter.com/OaKAMoASMs — Lasgo (@LasgushH69836) 09. март 2026.

Prema Zekinim rečima, Kurti je tokom godina pokazivao otvoreno neslaganje sa politikama Vašingtona, bez obzira na to koja je administracija bila na vlasti.

Kako je naveo, takav odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama traje još od 1999. godine pa sve do danas.

Zeka smatra da je takva politika dovela do ozbiljnih političkih napetosti između Kurtijeve vlasti i pojedinih američkih zvaničnika, uključujući i Ričarda Grenela, koji je tokom mandata u Trampovoj administraciji bio aktivno uključen u dijalog Beograda i Prištine.

Autor: Pink.rs