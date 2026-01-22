Karadžić razobličio blokadere posle sastanaka u Davosu i objava Grenela i Kos o Vučiću: PA U PRAVU STE, NIKO NEĆE SA VUČIĆEM, SAMO BZVZ PUTUJE PO SVETU (FOTO)

Na objave evropske komesarke za proširenje Marte Kos i bivšeg američkog izaslanika Ričarda Grenela, u kojima se pominje predsednik Srbije Aleksandar Vučić i spoljnopolitički pravac zemlje, a sve posle sastanka u Davosu, reagovao je Goran Karadžić, član SNS, koji je svojom izjavom razobličio blokadere.

Kos je na mreži X saopštila da se sastala sa Vučićem i da su razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da ostane „čvrsto na evropskom putu“ i da se unapredi Plan rasta, uz poruku da je dogovoreno jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti.

Ubrzo je usledio odgovor Ričarda Grenela, koji je ocenio da je „Evropa u nevolji“ i da Brisel guši evropske ekonomije, uz tvrdnju da su „inovacije skoro mrtve“ i poruku da bi Vučić trebalo da „sledi američki, a ne evropski put“.

Na ovu razmenu poruka osvrnuo se i član SNS Goran Karadžić koji je reagovao na izjave blokadera koji tvrde da sa Vučićem niko iz sveta ne želi da razgovara, a još manje da se sastane. On je na Facebooku napisao: „PA U PRAVU STE, NIKO NEĆE SA VUČIĆEM, SAMO BZVZ PUTUJE PO SVETU – MA NIKO GA I NE POZNAJE A KAMO LI SPOMINJE!!!“

Ovim je karadžić razotkrio laži blokadera da Vučić „putuje bez rezultata“ i da „nema međunarodnu težinu“, upravo u trenutku kada se o njemu javno izjašnjavaju i evropski i američki akteri, a sve posle desetina sastanaka koje je imao sa zvaničnicima EU i državnika iz celog sveta.