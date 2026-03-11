RAT BLOKADERA DO ISTREBLJENJA: Narode, gledaj kako se glože oko fotelja! Plenumaši postrojavaju Đilasa i Ponoša

Predstojeći lokalni izbori razbuktali su svađe i podele unutar blokaderskog pokreta. Sukobi među njima više ne mogu da se zaustave i ne mogu da se sakriju, te su sad postali potpuno javni.

Jedna stvar koja je dobra u svemu ovome jeste što građani mogu da sagledaju pravi karakter onih koji hoće da budu alternativa aktuelnim vlastima.

Opozicioni lideri Dragan Đilas i Zdravko Ponoš našli su se na udaru plenumaša sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka. Na nalogu "FTN se budi", koji na Iksu vode ovi blokaderi, objavljena je poruka koja otvoreno i sa visine govori opoziciji šta treba da radi.

Plenumaši maltene poručuju Đilasu i Ponošu da ne znaju da vode politiku, da nemaju funkcionalne stranke, a zameraju im najviše što godinama nikome na vrata nisu zakucali.

- Zašto opozicija u zadnjih godinu dana, a i jače, ne radi kampanju od vrata do vrata. Vrlo jednostavno i efikasno u borbi protiv režima. Ukazuje se na njihove greške, nude nove politike, dobija novo članstvo. A ako su radili zašto to ne promovišu na sva zvona i saopšte ishode - navedeli su plenumaši na Iksu.

Autor: Iva Besarabić