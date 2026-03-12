Macut sa ministrima položio vence na mestu gde je ubijen premijer Zoran Đinđić (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Premijer prof. dr Đuro Macut i članovi vlade položili su danas vence na mestu na kome je izvršen atentat na predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića pre 23 godine.

Đinđić je ubijen u atentatu 12. marta 2003. godine, na ulazu u zgradu vlade.

Imao je 50 godina.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Članovi vlade položili vence

Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i jedna od ključnih ličnosti petooktobarskih promena.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Konačnom presudom Vrhovnog suda 2009. godine 12 učesnika u atentatu osuđeno je na ukupno 348 godina zatvora. Iako je doneta presuda za direktne izvršioce atentata, do danas nije otkrivena politička pozadina ubistva.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Autor: D.Bošković

