Macut sa ministrima položio vence na mestu gde je ubijen premijer Zoran Đinđić (FOTO)

Premijer prof. dr Đuro Macut i članovi vlade položili su danas vence na mestu na kome je izvršen atentat na predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića pre 23 godine.

Đinđić je ubijen u atentatu 12. marta 2003. godine, na ulazu u zgradu vlade.

Imao je 50 godina.

Članovi vlade položili vence

Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i jedna od ključnih ličnosti petooktobarskih promena.

Konačnom presudom Vrhovnog suda 2009. godine 12 učesnika u atentatu osuđeno je na ukupno 348 godina zatvora. Iako je doneta presuda za direktne izvršioce atentata, do danas nije otkrivena politička pozadina ubistva.

Autor: D.Bošković