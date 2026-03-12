Dehumanizacija i zatim likvidacija – zato se ubrzava kampanja protiv Patrijarha Porfirija

Aleksandar Đurđev: U toku je opasna operacija dehumanizacije duhovnog poglavara srpskog naroda – vreme je za sabornu odbranu Patrijarha i Srpske pravoslavne crkve

Poslednjih godina u Srbiji i regionu svedočimo sve otvorenijoj i agresivnijoj kampanji usmerenoj protiv Patrijarha srpskog Porfirije i Srpska pravoslavna crkva. Ta kampanja nije nastala slučajno, već nosi jasne elemente organizovane diskreditacije, sistematske dehumanizacije i pokušaja kriminalizacije duhovnog poglavara srpskog naroda, izjavio je predsednik Srpska liga Aleksandar Đurđev.

Prema njegovim rečima, već duže vreme u javni prostor plasiraju se naslovi i priče čiji je cilj da se Patrijarh predstavi kao problem ili pretnja, a ne kao duhovni pastir miliona vernika. Takav metod nije nov u istoriji, jer je više puta korišćen protiv ličnosti i institucija koje predstavljaju duhovni i nacionalni oslonac jednog naroda, upozorio je Đurđev.

On je ukazao da se u ovoj kampanji može jasno prepoznati dobro poznat mehanizam. Najpre se u javnosti stvara atmosfera sumnje, zatim sledi neprekidno ponavljanje optužbi bez obzira na činjenice i pravni ishod, a potom dolazi faza medijskog linča u kojoj se meta predstavlja kao simbol svega negativnog. Reč je o klasičnom modelu društvene satanizacije i dehumanizacije koji se koristi kada se želi oslabiti nečiji javni i moralni autoritet, naglasio je Đurđev.

Kada se takva kampanja ponavlja godinama, ona prestaje da bude novinarstvo i prerasta u političku operaciju. Upravo zato sve više ljudi u Srbiji prepoznaje da se ne vodi spor oko jednog događaja, već da je u toku hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve i srpskog duhovnog identiteta, istakao je predsednik Srpske lige.

Đurđev je podsetio da se savremeni hibridni ratovi ne vode samo oružjem, već informacijama, narativima i medijskim kampanjama. U takvim operacijama prvi korak uvek je diskreditacija institucija koje predstavljaju duhovni i nacionalni oslonac jednog naroda. U srpskom slučaju to su Srpska pravoslavna crkva i njen poglavar, objasnio je on.

Zato, kako je naveo, nije slučajno što se već godinama u delu medijskog prostora sistematski gradi negativan narativ o Patrijarhu Porfiriju, u kome se on ne predstavlja kao duhovni pastir, već kao neko ko je stalno u centru navodnih skandala i kontroverzi. Takav pristup više nije novinarstvo, već pokušaj oblikovanja javnog mnjenja kroz stalno ponavljanje sumnji i insinuacija, tvrdi Đurđev.

On je podsetio da Patrijarh Porfirije nije političar niti medijska figura, već duhovni pastir miliona vernika i čovek koji je tokom svoje službe, od Zagreba i Ljubljane do Beograda, nastojao da gradi dijalog, mir i razumevanje. Upravo zato je paradoksalno što se takav čovek pokušava predstaviti kao pretnja društvu, naglasio je Đurđev.

Istorija srpskog naroda pokazuje da napadi na Crkvu nikada nisu bili samo napadi na jednog arhijereja, već pokušaj da se oslabi duhovna vertikala naroda. Kada nije bilo srpske države, postojala je Crkva, a kada su se rušile političke institucije, ona je ostajala duhovno utočište naroda. Zato je napad na Patrijarha Porfirija mnogo više od napada na jednog čoveka to je napad na instituciju koja već osam vekova predstavlja duhovni stub srpskog naroda, naglasio je Đurđev.

Posebno zabrinjava činjenica da se u ovu kampanju, kako je rekao, sada uključuju i institucije pojedinih država. Podizanje optužnog predloga protiv Patrijarha Porfirija od strane državnog tužilaštva u Ljubljani predstavlja da se Slovenija stavila u službu hibridnog rata i obojene revolucije protiv Srbije i Srpske pravoslavne crkve, ocenio je Đurđev.

„Nakon što je učestvovala u razbijanju Jugoslavije, Slovenija sada pokušava da isto to učini Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali u tome neće uspeti, posebno kada je reč o Patrijarhu Porfiriju koji je tvrd orah na kome su mnogi moćnici ovoga sveta već polomili zube“, naglasio je Đurđev.

On je optužbe za navodni mobing u vreme kada je Porfirije bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski ocenio kao skandalozne, maliciozne i bezočne, ističući da je reč o pokušaju da se kroz pravosudne institucije pojača medijska kampanja.

Đurđev je podsetio da u Sloveniji danas živi i radi više od 100.000 Srba, koji su većinom pripadnici Srpske pravoslavne crkve, i da je pogrešno misliti da će oni mirno posmatrati hajku protiv sopstvenog patrijarha.

„Slovenija je od srpske države i srpske vojske u prošlosti dobila sve slobodu i nezavisnost. Ne bi ni postojala na mapi da nije bilo srpskog vojnika. Patrijarh Porfirije nikada nije rekao nijednu ružnu reč o Sloveniji, a kamoli učinio nešto loše. Zato je sramotno što mu institucije u Ljubljani priređuju ovakvu kampanju“, istakao je Đurđev.

On je upozorio da u vremenu globalnih informacionih ratova borba za narativ sve više postaje borba za identitet i vrednosti jednog naroda. Zato, kako je naveo, danas nije dovoljno samo konstatovati da se vodi kampanja protiv Patrijarha sa ciljem njegove likvidacije, već je potrebna sabornost i jasna odbrana institucija koje čuvaju duhovni identitet srpskog naroda.

„Pozivam sve ljude dobre volje, vernike, intelektualce, medije i političke aktere da ne pristaju na atmosferu linča i hajke. Srbija mora pokazati snagu da zaštiti svoje duhovne institucije od organizovanih kampanja diskreditacije“, poručio je Đurđev.Srpski narod zna da razlikuje istinu od kampanje, a Srpska pravoslavna crkva ostaje jedan od najvažnijih stubova duhovnog i nacionalnog identiteta Srbije. Zato je danas, više nego ikada, potrebno podići glas u odbranu Patrijarha Porfirija i Srpske pravoslavne crkve, jer odbrana njihovog dostojanstva nije samo pitanje jedne institucije, već pitanje očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta Srbije, zaključio je Aleksandar Đurđev.

Autor: S.M.