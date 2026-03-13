Petković: Rama potvrdio da je Vučić rodoljub koji brine o srpskom narodu na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je albanski premijer Edi Rama u najnovijem intervjuu najjasnije potvrdio kakav je rodoljub predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji danonoćno brine o svom narodu u AP Kosovo i Metohija.

Petković je, povodom intervjua Rame za Türkiye Today u kojem je Rama izneo tvrdnju da je "Kosovo Vučićeva noćna mora", istakao da je albanski premijer otvoreno priznao da je Vučić sposoban da predviđa događaje i da poseduje veliko znanje.

"Takođe, tačna je i Ramina tvrdnja da je pitanje Kosova i Metohije Vučićeva noćna mora, baš kao što je pitanje poštovanja međunarodnog prava, noćna mora ne samo Vučića, već svih slobodoljubivih ljudi i zemalja kojima je stalo do Povelje UN i poštovanja principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica UN", rekao je Petković za Tanjug.

S tim u vezi, kako je istakao, Ediju Rami hvala što je pokazao ko je pravi zaštitnik srpskog naroda i Kosova i Metohije kao dela Srbije.

Premijer Albanije Edi Rama je prethodno u intervjuu za Türkiye Today izjavio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "ima zaista veliko znanje, odličnu intuiciju, mnogo toga predviđa, ali ima svoju noćnu moru: to je Kosovo".

Autor: A.A.