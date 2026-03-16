Petković: Albanski separatizam je u svojoj srži antisrpski i antipravoslavni

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da albanski separatizam u samoj svojoj srži ima antisrpsku i antipravoslavnu komponentu.

"Na današnji dan 1981. godine u rušilačkim demonstracijama albanskih separatista na Kosovu i Metohiji spaljeni su konaci Pećke patrijaršije, jednog od najznačajnijih spomenika srpske kulture, vere i duhovnosti, i istorijskog belega koji do danas svedoči o tome da je područje Kosova i Metohije vekovima bilo u političkom i vrednosnom smislu srpsko državno i nacionalno središte", naveo je Petković u objavi na Instagramu.

Kako je istakao, "u 45 godina koje su usledile bili smo svedoci kontinuiranih napada na srpske svetinje na Kosovu i Metohiji čime je potvrđeno ono što je 1981. godine nagovešteno - da albanski separatizam u samoj svojoj srži ima antisrpsku i antipravoslavnu komponentu".

"Ideolozi albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji su, svesni toga da naši manastiri čuvaju i u materijalnom i u simboličkom smislu srpske tapije na Kosovu i Metohiji, fizičko uništenje tragova kontinuiranog nacionalnog trajanja srpskog naroda na tom prostoru učinili svojom primarnim zadatkom", ukazao je Petković.

Prema njegovim rečima, "davna 1981. godina bila je uvod u mnoga zla koja su se obrušila na Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu u potonjim godinama i decenijama, a matrica paljenja, rušenja i uništenja do danas je ostala suštinski deo ideologije i prakse ekstremnih albanskih političkih struktura na Kosovu i Metohiji".

"Pećka patrijaršija je vekovima bila duhovni izvor sa kojeg se napajao srpski narod na Kosovu i Metohiji, i svako zlo je nadživela, pa i ono iz 2004. godine. Danas je taj biser srpske kulture i jedno od naših nacionalnih vrela na Uneskovoj listi svetske baštine, i kao takva je glasni svedok veličine, kako srpske kulture, tako i našeg istorijskog stradanja", zaključio je Petković.

