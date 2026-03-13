Stefan Krkobabić: Ne odustajemo! Penzioneri sa malim penzijama s pravom očekuju povećanje!

„Penzioneri sa malim penzijama s pravom očekuju povećanje. Oni su to i zaradili i zaslužili“, poručio je sa predizbornog skupa u Lučanima Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i dodao: “Ali ne smemo da zaboravimo i sve one starije od 65 godina, koji nisu i nikada neće biti penzioneri, a među kojima je najviše žena i to žena na selu, koji sa opravdanim nestrpljenjem čekaju socijalnu- garantovanu penziju ne manju od 150 evra mesečno, poput zemalja u okruženju. Upravo za to se zalažemo mi sa liste broj 1 - Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica“.

Danas je u sali Doma kulture u centru Lučana održan predizborni skup PUPS-a koji na predstojeće izbore izlazi u okviru liste „Aleksdandar Vučić - Lučani, naša porodica“.

Prisutni su posebno istakli značaj programa za obnovu i preporod sela Srbije, koje realizuje ministar za brigu selu Milan Krkobabić uz punu podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića. To su pre svega dodela praznih seoskih kuća, kojih je na teritoriji ove opštine do sada 20, kao i obnova domova kulture, među kojima je i nedavno otvoren kompletno renoviran Dom kulture u selu Markovica, koji će sada biti centar života ovog i okolnih sela.

Na skupu su uzeli učešće domaćin, predsednik opštinskog odbora PUPS-a Lučani Spasoje Milovančević, predsednik IO PUPS-a i narodni poslanik Ilo Mihajlovski, kao i potpredsednik PUPS-a i narodni poslanik Risto Kostov. Oni su istakli da je PUPS u potpunosti programski i akciono osposobljen za predstojeće izbore i da građani Lučana, među kojima je i ogroman broj penzionera, kao i žitelji okolnih sela to umeju da prepoznaju i vrednuju.

PUPS će uzeti učešće na martovskim izborima u šest lokalnih samouprava.

Autor: Iva Besarabić