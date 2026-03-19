Stefan Krkobabić: 13. penzija - pravo rešenje za penzionere sa malim penzijama!

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, predložio je u Bajinoj Bašti uvođenje 13. penzije za penzionere sa najmanjim primanjima, kao posebne mere socijalne politike koja bi se finansirala iz budžeta.

- Predsednik Vučić je s pravom izrazio zabrinutost zbog povećanja jaza između najviših i najnižih penzija do koga neminovno dolazi kod svakog novog povećanja i izrazio odlučnost da se iznađu odgovarajuća rešenja kako bi se te razlike ublažile. Podržavamo tu rešenost predsednika Vučića i predlažemo uvođenje 13. penzije za sve penzionere sa malim penzijama. Trinaesta penzija bi bila poseban institut socijalne politike, zakonom utvrđen i ne bi se isplaćivala iz fonda PIO već iz Budžeta, iz sredstava namenjenih za realizaciju socijalne politike, kao i socijalna – garantovana penzija za koju se zalažemo - poručio je sa predizbornog skupa u Bajinoj Bašti Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i dodao:

- Ova vladajuća koalicija ima iza sebe već više nego povoljna iskustva sa realizacijom 13. penzije, jer je 2013. i 2014. godine za gotovo 480.000 penzionera, sa penzijama tada manjim od 15.684 dinara, isplaćivano po 16.000 dinara godišnje – 4 puta po 4 hiljade dinara.

Danas je u Bajinoj Bašti održan izuzetno posećen predizborni skup PUPS-a koji na predstojeće izbore izlazi u okviru liste „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica“.

Poruka sa ovog impozantnog skupa bila je jednoglasna - Lista broj 1 „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica“ je tu isključivo zbog dobrobiti svih i boljitka Srbije kome svim srcem težimo!

Prisutni su posebno istakli značaj programa za obnovu i preporod sela Srbije, koje realizuje ministar za brigu selu Milan Krkobabić uz punu podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića. To su pre svega dodela praznih seoskih kuća, kao i obnova domova kulture, među kojima je i kompletno renoviran Dom kulture u selu Obajgora u Bajinoj Bašti, koji će sada biti centar života ovog i okolnih sela.

U ime vodećeg koalicionog partnera iz SNS-a skupu se obratio predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić, a u ime domaćina i opštinskog odbora PUPS-a Bajina Bašta Nedeljko Rakić, zatim zamenik predsednika GO Beograd i većnik Mira Jovanović, predsednik IO PUPS-a i narodni poslanik Ilo Mihajlovski, kao i potpredsednik PUPS-a i narodni poslanik Risto Kostov. Oni su istakli da je PUPS u potpunosti programski i akciono osposobljen za predstojeće izbore i da građani Bajine Bašte, među kojima je i ogroman broj penzionera, kao i žitelji okolnih sela, to umeju da prepoznaju i vrednuju.

PUPS će uzeti učešće na martovskim izborima u šest lokalnih samouprava.