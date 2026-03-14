Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović gostovala je na Javnom servisu, gde je govorila o investicijama u Srbiji i aktuelnim programima ministarstva za preduzetnike i privrednice.

Ministarka je naglasila da Srbija prati svetske trendove i da se okreće novim tehnologijama, koje će uticati na rast našeg BDP, kao i na veće plate i penzije.

-Ne bih rekla da je Srbija u zaokretu, mora da napreduje i radi, i da postane lider u privlačenju fabrika, investitora koji se bave veštačkom inteligencijom. Mi smo poslednjih godina okrenuti ka novim vrednostima i tehnologijama. Naša ekonomija je u periodu u kojem smo je zatekli, 2012. godine, bila posrnula, sa zakatančenim fabrikama, nijednu fabriku nismo imali koja je zapošljavala, 550.000 ljudi je ostalo bez posla. Prirodno je bilo da smo privlačili radno- intenzivne investicije. Poslednjih 14 godina smo se okretali ka privlačenju kapitalno-intenzivnih investicija- navela je Mesarović.

Kako dalje ističe, Srbija mora da nastavi da napreduje, da prati veštačku inteligenciju i da putem dualnog obrazovanja što više profilišemo naše mlade.

- Moramo još mnogo da radimo, zato je predsednik želeo da izađe sa jednom strategijom. Nije slučajno prva tačka strategije mir i stabilnost. Mir se ne podrazumeva. Investitor će investirati kapital isključivo u zemlju koja je dugoročno mirna i stabilna. Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića činjenici kroz šta je sve morao da uradi, da smo danas zemlja sa investicionim rejtingom. Mi Srbiju vidimo kao tehnološko čvorište Evrope, zemlju koja spaja sirovinu i inteligenciju, koja spaja tradiciju i inovativnost, ali da bismo privukli investitore moramo da izgradimo nedostajuću infrastrukturu. To su industrije koje zahtevaju ozbiljne infrastrukture. Kada je u pitanju resor Ministarstva privrede učinili to da napravimo regionalni raspored da iz svakog okruga izvučemo najbolje. Kroz izgradnju turističke strukture oživećemo Staru planinu- reči su potpredsednice Vlade.

Mesarović je podvukla da Srbija pristupa svetskom trendu, gradnji industrijskih parkova, koji će se graditi u Beogradu, na 320 hektara, i Inđiji, na 740 hektara.

-To će biti najmoderniji industrujski parkovi u svetu. Industrijski park u Inđiji gradimo sa kompanijom Mint. To će biti parkovi koji imaju razvijene RND centre. Kompanija Mint planira da gradi i nekoliko stotina stambenih jedinica za svoje zaposlene koji će živeti u okviru industrijskog parka. Planiramo da napravimo jako važan industrijski kompleks u Čajetini- objasnila je i dodala:

-Želimo da privučemo strane investitore. Mali sektor se naslanja na velike sisteme. Kroz ove projekte ćemo sagraditi 17 miliona metara kvadratnih industrijskih kapaciteta. Srbija je prepoznata na investicionoj mapi sveta. Ja ću 19. marta biti prisutna na velikoj automotiv konferenciji u Budimpešti, gde ću predstavljati našu zemlju. Srbija može da im ponudi saradnju sa napim koperantima. Tu imamo veliku podršku naših prijatelja Orbana i Sijarta.

Ministarka privrede se dotakla i aktuelnih programa za preduzetnike i podsetila da stepen podrške i pomoći postoji od 2012. godine, ali da je sve dominantiji poslednjih godina.

-Ja sam 2024. godine preuzela resor Ministarstva privrede. Jedan od imperativa predsednika Republike je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima. Podsećam, imamo 380.000 registrovanih preduzetnika, dominantno žene i mladi do 35 godina. U fokusu je prvi put za proizvodnju sira, preradu voća i povrća, mesa, žene na selu, stari zanati, proizvodnju nameštaja, program za povratnike. Pozivam sve preduzetnike, u pitanju su bespovratna davanja do 100 posto. Trudimo se da suštinski pomognemo i u plasmanu njihovih proizvoda- zaključila je Mesarović.

Autor: A.A.