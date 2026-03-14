VUČIĆ NAJAVIO: Nove rakete Vojske Srbije predstavićemo oko Vidovdana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će nove rakete Vojske Srbije biti predstavljene ove godine oko Vidovdana.

Odgovarajući na pitanje novinarke da li će hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću poslati slike ili dodatno pismo povodom raketa koje je nabavila Vojska Srbije, pošto se Plenković tim povodom već obratio NATO savezu, Vučić je odgovorio da mogu da se puste snimci, ali da će rakete svakako biti predstavljene oko Vidovdana.

"Rekao sam našima da puste snimke pa su valjda pustili snimke da vide. Imamo mnogo vežbi sad i sa ovima iz NATO-a i sa drugima, ali kad se to završi, ja verujem tamo negde oko Vidovdana, pa ćemo da pokažemo. Znate, vojska i sistem odbrane bezbednosti, kada predviđate šta će se dešavati u svetu i okruženju, nisu igračke. To je suviše ozbiljna i odgovorna stvar. Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da sam legao, nijedna, slovima i brojem, da sam legao, da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše otadžbine i na našu armiju. Nijednu noć. Šta god je bilo, korona, bilo šta, uvek sam o tome razmišljao", naveo je Vučić tokom posete mestu Mramorac kod Smederevske Palanke.

Vučić je istakao da je isuviše odgovoran i posevećen da bi dozvolio da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih i dvehiljaditih godina.

"Mnogi mi nisu verovali, zato što misle političar kao političar. Kada sam polagao ispite polagao sam da dobijem 10, ne da prođem na ispitu i uvek uradim ono što je najbolje i onda se oni iznenade odakle ovo", dodao je Vučić.

Vučić je kritikovao domaće medije da su naslovima kao što su "Trese se Zagreb od naše rakete", "Srbija upalila alarma u regionu" govorili ono što, kako je rekao, Hrvati žele da oni kažu.

Predsednik Vučić izjavio je ranije da Srbija raspolaže raketama vazduh-zemlja velikog dometa i razorne moći i da ima značajan broj takvih raketa, kao i da će ih imati još više. Naveo je da su srpski inženjeri uspešno izvršili integraciju kineske hipersonične rakete na ruskog lovca četvrte generacije MiG-29 i da su to danas najbolje opremljeni MiG-ovi u celoj Evropi, a možda i u svetu.

"Raketa vazduh-zemlja znači da gađate ciljeve na zemlji, te su rakete razorne moći CM-400. Mogu da gađaju u zavisnosti od svoje težine koja ide do 950 kg, ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 km. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više", rekao je Vučić u četvrtak.

Vučić je u Mramorcu danas rekao novinarima da nije bio upaljen alarm kada su oni napravili vojni savez, za koji i dalje nije dobio odgovor - zašto je formiran između Prištine, Tirane i Zagreba.

"Nije bio upaljen alarm kada ste nas pokušavali da unizite i objašnjavali nam kako ćete vi da dobijete, iako ste kupili polovne Rafale, a mi platili skupo svakako skupocene Rafale, nove, da bismo ih imali u resursu duže, pa ste nam vi onda objašnjavali da je normalno da vi dobijete Meteor rakete, a da mi dobijemo slabije MICA rakete koje su takođe dobre", rekao je Vučić.

Vučić je ocenio da se podrazumevalo kao normalno da se državni vrh Hrvatske time hvali i o tome govori, i upitao da li tamošnja javnost očekuje da će i on svaki dan izlaziti u javnost objašnjavati šta radi.

"Ja sad radim mnogo više nego što ste videli do sada. I neću da vam objašnjavam ništa. To je moj posao, ja sam vrhovni komandant ove zemlje. Ja moram da brinem o odbrani i zaštiti ove zemlje. Svako selo od Mramorca do Viševca, Rače, Palanke mora da bude zaštićeno i sačuvano u ovoj zemlji", rekao je Vučić.

Vučić je kao primer naveo da je oruđe koje danas brani Kragujevac deset puta jače od onoga koje je bilo ranije.

"Hoćete da vam govorim koje nam sve oruđe brani Niš, i sve drugo? A neko mora se postara za to. Ali oni su vas navukli, ja razumem, kod naših ljudi postoji ponos što konačno imamo nešto što drugi nemaju i to je jedna stvar. Ali da nas oni navuku da smo mi upalili alarme, a ne oni koji su pokušali da nam odozmu 14 odsto teritorije, bombardovali nas i pokušali da nam oduzmu 14 odsto teritorije, srušili Briselski sporazum za čiju su primenu garantovali", rekao je Vučić.

Vučić je ocenio da se Hrvatska naoružava do, kako je rekao, neslućenih granica, napominjući da se uvek hvale novim naoružanjem i upitao zbog čega im je potrebno 16 "Pancer" haubica i više stotina točkaša uključujući vozila "Patria".

"To ne služi za, bog zna kako, defanzivno dejstvo. Šta će vam sve to? A to nije upalo alarme. Nego hoćete od mene da pravite glupana, naivnog i nekoga ko ne razume šta je to što se zbiva u okruženju. Ja to odlično čitam. Znam mnogo više nego što mislite o svemu tome i nego što želim da vam kažem", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da neće otkrivati šta se još od vojne tehnike nabavlja, kao i šta je već nabavljeno a nije poznato.

"I 'Krasuhu' kad smo doneli, oni nisu znali da smo doneli 'Krasuhu' zato što ja nisam dao da se uključi dok ja nisam rešio da ih obavestim da smo doneli 'Krasuhu'", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da ovaj sistem služi za elektronsko ometanje stvaranjem posebnih elektromagnetnih polja i da je "Krasuha" delotvorna u krugu od 300 kilometara.

Istakao je da su za sistem odbrane Srbije važne vođene bombe koje imaju domet između 80 i 100 kilometara, i dodao da su nove rakete nešto jače i da imaju veći domet, kao i da Srbija druge sisteme koji još uvek nisu poznati ima, ili će ih nabavljati.

Vučić je rekao da ga niko neće zaustaviti po tom pitanju zato što je njegov posao da zaštiti zemlju i dodao da Srbija nikoga neće napadati.

"Vidite kakvi su to prevaranti. Oni su nazvali tu raketu 'Zagrepčanka'. Nismo je to mi nazvali, nego oni. Oni su to nazvali da bi mogli da idu do učiteljice: 'moramo da tužimo Srbiju, pošto su oni to nazvali Zagrepčanka'. Sve je kod njih laži i prevara. Samo što je problem što mi tu igru neretko prihvatamo", naveo je Vučić.

