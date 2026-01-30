'EVO JEDNA EKSKLUZIVNA VEST' Vučić najavio veliki skup u martu: Predstavićemo program Srbija 2035

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u lajvu na TikToku otkrio i da će oko 20. marta biti organizovan veliki skup ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike.

- Evo vam jedna ekskluzivna vest. Mi ćemo da sačekamo da im prođu sve godišnjice i negde 20. 21. 22. marta predstavićemo pred velikim brojem građana na skupu, da li ispred Narodne skupštine na trgu Republike, videćemo gde, predstavićemo program Srbija 2035, da pokažemo ljudima i koliko ih poštujemo, volimo i šta je to što smo uradili, da položimo račune, izveštaje i da predstavimo program šta je to što ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić