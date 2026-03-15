'Ja sam svoju stranu odavno odabrao' Udarna poruka predsednika Vučića (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros i objavio novi snimak na svom "Instagram" profilu.

"Svi od nas traže da izaberemo stranu, ja sam svoju stranu odavno odabrao - Srbiju", napisao je Vučić u opisu snimka koji možete pogledati u nastavku:

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je juče poruku o značaju porodice, razgovora i međusobnog jedinstva, istakavši da je važno sačuvati porodicu, ponovo uspostaviti dijalog i okupiti se oko zajedničkih vrednosti.

Kako je naveo, očuvanje porodice i obnavljanje razgovora među ljudima predstavljaju ono što je danas preko potrebno društvu, uz poruku da je ujedinjenje cilj kojem treba težiti.

Takođe, Vučić je prilikom posete Smederevskoj Palanci naglasio da nas čeka više vojnih vežbi i dodao da vojska nije igračka.

- Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše države pre nego što legnem. Nijedna noć! Previše sam odgovoran i posvećen da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih. Mnogi mi nisu verovali. Kada sam polagao ispite išao sam na desetku, a ne samo da prođem. I sada su iznenađeni u regionu odakle nam ovo... Meni je krivo zbog ovoga što ste svi vi mediji uradili, oko ove rakete. Vidite kako su vas Hrvati i svi ostali navukli da kažete ono što oni hoće da kažu. Kažu mi smo upalili alarm. A nije bio upaljen kada ste formirali vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Nije bio alarm kada ste kupili polovne "rafale", pa ste nam objašnjavali da je normalno da vi dobijete meteor rakete, a mi slabije MICA rakete. I njihov državni vrh se tada hvalio, to je bilo potpuno normalno - rekao je Vučić.

