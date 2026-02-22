AKTUELNO

Politika

'POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE' Najnovija poruka predsednika Vučića

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom profilu na društvenoj mreži "Instagram" kratkom i veoma direktnom porukom.

Naime, predsednik Vučić je poručio da je pristojna Srbija ipak pobedila one koji zagovaraju nasilje i jezik mržnje.

- Radom, marljivošću, trpeljivošću i ljubavlju prema Srbiji pobedili smo siledžije i njihovo nasilje - glasi Vučićeva najnovija poruka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, a potom je u Kladovu razgovarao sa građanima tog mesta, ali i sa mnogim drugima koji su tamo došli kako bi ga videli i pozdravili.

Predsednik je čuo molbe građana naše zemlje, a više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.

Predsednik Srbije je u jednom trenutku izneo nekoliko važnih poruka, osvrnuvši se i na blokadere koji već godinu i po dana unazad pokušavaju da sruše Srbiju.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Instagram

#Nasilje

#oruka

POVEZANE VESTI

Politika

'NEMA TE SILE KOJA MOŽE DA SLOMI SRBIJU...' Moćna Vučićeva poruka na Instagramu (FOTO)

Politika

'SVOJ ŽIVOT SAM POSVETIO SRBIJI' Vučićeva poruka - Ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim, zato što znam šta sam sve dao

Politika

JASNA PORUKA VUČIĆA ONIMA KOJI ŽELE GRAĐANSKI RAT: Moj odgovor im je da Srbija neće rat, već rad! Nikada nećemo odustati! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM ENERGETSKE SITUACIJE: Mnogo je dodatnih problema, ujedinjeni ćemo se izboriti sa svim i pobediti!

Politika

Srbija neće da stane! Vučić poručio građanima: U Srbiji će pobeđivati pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu (VIDEO)

Politika

'VRATILI SU ME U DETINJSTVO' Vučić se oglasio pred utakmicu Srbije i Engleske: Svi se potajno nadamo POBEDI (VIDEO)