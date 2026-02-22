'POBEDILI SMO SILEDŽIJE I NJIHOVO NASILJE' Najnovija poruka predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom profilu na društvenoj mreži "Instagram" kratkom i veoma direktnom porukom.

Naime, predsednik Vučić je poručio da je pristojna Srbija ipak pobedila one koji zagovaraju nasilje i jezik mržnje.

- Radom, marljivošću, trpeljivošću i ljubavlju prema Srbiji pobedili smo siledžije i njihovo nasilje - glasi Vučićeva najnovija poruka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, a potom je u Kladovu razgovarao sa građanima tog mesta, ali i sa mnogim drugima koji su tamo došli kako bi ga videli i pozdravili.

Predsednik je čuo molbe građana naše zemlje, a više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.

Predsednik Srbije je u jednom trenutku izneo nekoliko važnih poruka, osvrnuvši se i na blokadere koji već godinu i po dana unazad pokušavaju da sruše Srbiju.

Autor: S.M.