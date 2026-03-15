Simić: Pronađenim rešenjem izbegnut katastrofalan scenario za Srbe na KiM

Član predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je danas da je pronađenim rešenjem u vezi primene Zakona o strancima izbegnut katastrofalan scenario za Srbe u AP Kosovo i Metohija, jer je tim rešenjem otklonjena velika opasnost po ostanak i opstanak srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.

Podsetio je da je postojala pretnja da bi hiljade Srba mogle da ostanu na graničnim prelazima i odvojeno od svojih porodica.

"Ukoliko bi došli u situaciju da se Zakon primeni kako je to Priština htela da uradi pre dogovora i rešenja to bi značilo da bi hiljade Srba 15. marta, samo zato što nemaju kosovska dokumenta koje kosovske vlasti ne žele da im izdaju, moralo da ostane na administrativnim prelazima. Bio bi paralisan zdravstveni i obrazovni sektor", objasnio je Simić u intervjuu za Javni servis.

On je podsetio da veliki broj profesora nema dokumenta koja izdaju privremene prištinske institucije, a mnogi od njih su lica raseljena iz Prištine koja ih sprečava da dobiju dokumenta.

Rekao je da će liste koje će sačiniti srpske obrazovne institucije biti prosleđene srpskim gradonačelnicima koji će u daljem postupku omogućiti da prosvetni radnici dobiju boravišne dozvole na 12 meseci.

Simić je ukazao da bi bez primene pronađenog rešenja za Zakon o strancima veliki broj medicinskih stručnjaka koji dolaze u AP KiM iz kliničko-bolničkih centara u centralnoj Srbiji kako bi pružili medicinske usluge kosmetskim Srbima bilo sprečeno da dođe jer bi im bilo traženo da budu registrovani, a to ne bi bilo moguće jer Priština ne prepoznaje srpski zdravstveni sektor.

"Ljudi bi ostali u centralnoj Srbiji iako nemaju tamo nikakvu imovinu, samo zato što su rođeni u Srbiji, zato što su bili raseljeni i proterani. Ovo pitanje je ugrožavalo više od 10.000 ljudi na Kosovu i Metohiji, skoro 10 odsto ukupnog stanovništva, a ugrozilo bi i funkcionisanje zdravstvenih i obrazovnih institucija. Izbegli smo katastrofalan scenario za naš narod", istakao je Simić.

Rešenja se odnose na Srbe koji žive u AP Kosovo i Metohija, a kojima će biti omogućeno da dobiju dokumenta koja izdaju privremene prištinske institucije po olakšanim procedurama, na osnovu ličnih karata ili izvoda iz matičnih knjiga. Pre svega to je važno za one koji rade u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i za studente kojima će biti omogućeno da na osnovu liste koje će sačiniti srpske institucije dobiju dozvole na 12 meseci koje će se obnavljati.

"Te dozvole na 12 meseci će se obnavljati. Isto važi i za studente, od kojih jedna trećina dolazi iz centralne Srbije, Crne Gore i RS i koji znače mnogo, ne samo što su deo nas koji ovde živimo već ovde i troše novac i time podržavaju male privrednike i čine ovaj grad", rekao je Simić.

Na konstataciju da se u delu javnosti ova rešenja "čitaju" kao integracija u kosovski sistem, Simić je rekao da oni koji tako gledaju na stvari ili su neodgovorni, neozbiljno pristupaju problemu ili ih nije briga sa čime se Srbi suočavaju, pa ni za ono što je Peter Sorensen rekao.

Ovakvim rešenjima Priština nije učinila nikakav ustupak, niti je ovo poklon, već je to plod napornih pregovora i aktivnosti od državnog vrha Srbije, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem do svih članova iz Srpske liste, istakao je Simić i podsetio da je prethodnih meseci održano više desetina sastanaka kako ne bi bilo progona Srba, niti blokada rada institucija.

"Nema ni govora o integraciji zdravstva i prosvete onako kako je to Aljbin Kurti želeo, ali i neki kvazi-analitičari, pa su nudili neka rešenja u okviru plana Martija Ahtisarija i svega što bi išlo na Kurtijevu vodenicu. Od 15. marta sva naša deca nastavljaju da idu u škole po srpskom planu i programu, studenti će normalno doći na fakultete, učiti, polagati ispite pred svojim profesorima, kao što je bilo i do petka, kada su otišli kućama. Isto važi i za zdravstveni sistem, sve operacije zakazane obaviće stručnjaci koji će normalno doći, raditi svoj posao i pomagati pacijentima kao i do sada. Svako ko pokušava da izvrne stvari, a one su jasne, ima za cilj dezavuisanje građana i sticanje jeftinih političkih poena", rekao je Simić.

Simić je potvrdio da je zahtevano da EU prati primenu dogovora, kako ne bi bilo iznenađenja.

"Srpska lista će to svakako kontrolisati na terenu, u saradnji sa građanima, upravo kao njihova zaštita, kako bi normalno živeli na Kosovu i Metohiji", rekao je Simić.

Na pitanje kako rešenje očekuje za Zakon o vozilima Simić je rekao da se na tome naporno radi i da se u vrlo bliskoj budućnosti može očekivati rešenje za motorna vozila.

"Imamo obećanja da se u nerednih nekoliko dana neće dešavati kažnjavanje naših građana sve dok ne bude tog rešenja. Dali smo konstruktivne predloge duboko uvereni da će to omogućiti da to ide u korist naših građana i da nećemo doći u situaciju da hiljade vozila ostanu sa druge strane administrativne linije", rekao je Simić.

Povodom poruke Sorensena da će insistirati na sprovođenju postignutih sporazuma, Simić je rekao da Srpska lista nikada nije odustala od zahteva da se formira Zajednica srpskih opština, jer je to esencijalna, krovna institucija za zaštitu pojedinačnih i kolektivnih prava Srba.

"Stalno ćemo insistirati na tome i verujemo, a to je i Sorensen rekao, da je krajnje vreme da se ZSO formira i na taj način spreči da položaj Srba na Kosovu i Metohiji zavisi od volje onih koji vode institucije u Prištini. Zato uvek insistiramo na tome i nećemo odustati od ZSO njenog formiranja", naglasio je Simić.

Autor: Pink.rs