Simić: Otklonjena velika opasnost za Srbe na Kosovu i Metohiji

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da je otklonjena velika opasnost za Srbe na Kosovu i Metohiji i da od sutra neće biti progona Srba koji nemaju dokumenta prištinskih institucija, niti zabrane ulaska u Pokrajinu studentima, lekarima i profesorima.

Simić je na konferenciji za novinare istakao da će se nastaviti normalno odvijaje i nastave i pružanje obrazovnih i zdravstvenih usluga u svim institucijama koje funkcionišu na prostoru KiM, a koje su deo obrazovnog i zdravstvenog sistema Republike Srbije

Dodao je da je otklonjena veliku opasnos po suštinski opstanak i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima.

„To je plod izuzetnog napora, kako našeg državnog vrha na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, tako i svih ljudi iz Srpske liste koji su u prethodnih nekoliko meseci zajedno sa međunarodnim predstavnicima, pre svega predstavnicima Evropske unije naporno radili kako bi otklonili ovu opasnost koja se nadvila nad našim narodom i koja je pretila da ugrozi i opstanak srpskog naroda, da protera preko 10.000 Srba sa prostora Kosova i Metohije, ali i da onemogući rad srpskih zdravstveih ustanova“, kazao je Simić.

Ukazao je na to da bi primenom Zakona o strancima i drugih propisa najdirektnije bilo ugroženo 7.200 Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije.

„Tim ljudima će u narednom periodu biti omogućeno da dobiju dokumenta kako bi mogli normalno da žive na ovim prostorima. Znam kakav stav Srbi imaju prema ovim dokumentima, ali u ovom trenutku to je bilo rešenje kako bi sačuvali naš narod na ovim prostorima i kako bi mogli normalno da žive u svojim domovima, a ne da se suočimo sa situacijom da majke odvajaju od dece, cepaju naše porodice i otimaju imovinu naših građana“, kazao je Simić.

Simić je istakao da nema integracije zdravstva i prosvete, već će te institucije nastaviti u narednom periodu da rade svoj posao na korist svih građana.

Simić je istakao da je bilo ugroženo funkcionisanje jedne od najznačajnijih obrazovnih ustanova, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, sa svih 10 fakulteta i Akademoijom strukovnih studija u Leposaviću.

„Ovim se otklanja opasnost da Srbi ne bi mogli da imaju funkcionalni univerzitet jer bi im bilo onemogućeno da uđu na prostor Kosova i Metohije zato što kosovski sistem, do ovog rešenja koje imamo, nije želeo da prepozna postojanje tih institucija koje funkcionišu ovde decenijama unazad. Sprečili smo da naša deca ostanu bez nastavnika i onih koji ih obrazuju“, istakao je on.

Kada je u pitanju proces prijave studenata i profesora, kao i zdravstvenih radnika, to će, kako je istakao Simić, ići kroz naše obrazovne i zdravstvene ustanove uz punu podršku srpskih gradonačelnika koje su Srbi izabrali na prethodnim lokalnim izborima.

“Zato je bilo izuzetno važno da ostvarimo ubedljivu pobedu kako bi bili u prilici da baš i ovakve stvari možemo da rešimo i da imamo prostora da naši gradonačelnici pruže podršku našem narodu”, rekao je on.



Simić je pozvao građane da i u narednom periodu, kao što su i sada, veruju svojoj državi, veruju svojim političkim predstavnicima kojima su dali svoj glas, a ne, kako je rekao, šarlatanima koji su pokušavali da na ovaj način i na ovu temu, steknu nekakvu medijsku ili neku drugu slavu.

On je zahvalio državnom vrhu Srbije, patrijarhu i mitropolitu koji su upozoravali međunarodnu javnost.

“Ti ljudi nisu birali način da okaljaju i da napadnu i predsednika Aleksandra Vučića i nas kao političke predstavnike srpskog naroda sa lažima kako eto niko ne brine, do njih nekoliko, o tome šta će se desiti. Ovo je rezultat napornog rada i diplomatije, a kad je u pitanju diplomatija, neke stvari se rešavaju kroz rad, rad, rad i samo rad, a ne na ulici, a ne pljuvanjem po sopstvenoj državi”, dodao je Simić.

Zahvalio je predstavnicima Evropske unije koji su značajno doprineli da se dođe do ovog rešenja i pozvao ih je da zajedno sa njima prate primenu ovog rešenja na terenu.



“Kako ne bi bilo nekakvih iznenađenja kao što smo to imali u prošlosti. Dakle, mi očekujemo da predstavnici Evropske unije na terenu prate ove procese, a mi ćemo svakako to raditi kao Srpska lista i, kao što smo i uvek radili, da brinemo o našem narodu, ali i da ukazujemo ukoliko dođe do kršenja njegovih prava”, rekao je on.

Naveo je da podaci koje će građani dati prilikom podnošenja zahteva za dobijenje prištinskih dokumenata ne idu u nove baze koje bi mogle biti zloupotrebljene već da su to standardni podaci koji su i do sada bili dostupni kroz razne administrativne procese.

"Naši gradonačelnici će biti garant te sigurnosti i oni će direktno biti uključeni u taj proces kako bi zaštitili interes svakog pojedinca”, pojasnio je Simić.

Dodao je da škole i bolnice ostaju u sistemu Republike Srbije, te da će nastaviti da funkcionišu kao i do sada, da isplaćuju plate i pružaju usluge po našim planovima i programima.

Kada je reč o Zakon u o vozilima, Simić napominje da su od međunarodnih predstavnika dobili uverenja da neće biti nikakvog masovnog kažnjavanja niti deportacija, kao i da se nada rešenju koje će biti povoljno po srpski narod.

"Da se nađe odgovarajuće rešenje, uvek, imajući u vidu primarno interes našeg naroda i naših građana. Ja ne mogu da predvidim sve moguće situacije u kojima možemo da se nađemo u narednih nekoliko dana, ali postoje neke ideje na koji način će i to biti rešeno u korist naših građana", kazao je on.

Govoreći o formiranju Zajednice srpskih opština Simić je istakao da na tome insistiraju na svakom sastanku sa međunarodnim predstavnicima, istakavši da duboko veruje da bi se formiranjem ZSO izbegla većina problema sa kojima se srpski narod suočava na terenu.

"Činjenica je da u Prištini srpski narod nema svog sagovornika zato što neko jednostavno smatra da zato što ima silu može da radi šta mu se prohte. Samim tim što je gospodin Sorensen spomenuo prethodno postignute sporazume, on nije eksplicitno spomenuo Zajednicu srpskih opština. Mislimo da je krajnje vreme da se formira ZSO i pozdravljamo izjavu Kaje Kalas i svih drugih evropskih predstavnika koji kažu da se moraju poštovati svi sporazumi iz Brisela, a među njima prvi je bio taj o formiranju Zajednice srpskih opština iz 2013. i 2015. godine, a taj sporazum iz 2015. je predvideo korake koje Priština mora da preduzme kako bi se krenulo u njeno formiranje. Još jednom naglašavam i mi smo uvek isticali da je neophodno formiranje ZSO i sada pozdravljamo stav EU koji je identičan", naveo je Simić.



Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je danas da EU smatra ključnim prioritetom da vlada u Prištini obezbedi boravišne dozvole za zaposlene i studente na koje se to odnosi za početni period od 12 meseci, kako bi se sprečio bilo kakav prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga.

Sorensen je u Prištini, posle sastanka sa premijerom privremenih institucija samouprave Aljbinom Kurtijem, rekao da EU traži od Prištine, kako bi se osiguralo neprekidno pružanje usluga, da dozvoli upotrebu ličnih karata, koje je Srbija izdala pre 15. marta ove godine za one koji žive na KiM, kao sredstvo identifikacije za administrativne procese.

Autor: D.Bošković