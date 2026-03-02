'NIJEDAN SRBIN NIJE SPREMAN DA MU DETE UČI DA JE JAŠARI HEROJ' Simić o pokušaju progona lekara, profesora i studenata sa KiM: Srpski narod u talačkoj krizi

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da se hapšenjem nevinih Srba na KiM zastrašuje srpsko stanovništvo i da se time šalje poruka da niko nije bezbedan.

Pored toga, Igor Simić navodi da stupanjem zakona o strancima, Priština želi i administrativni progon Srba. Postoje tri stuba opstanka srpskog naroda na KiM - zdravstvo, prosveta i SPC, ovo je udar na dva stuba, kaže Simić.

Da li će 15. marta na Kosovu i Metohiji stupiti na snagu zakon o strancima? Da li je taj datum i početak ukidanja srpskog školstva i zdravstva u pokrajini?

Propis pogađa studente, nastavnike, lekare, medicinsko osoblje. Iz Brisela stižu apeli da se izbegnu tenzije, ali ne i jasne najave odlaganja.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da će i 15. mart za kada je Priština planirala stupanje na snagu zakona o strancima biti samo jedan od mnogih dana od 1999. kada se pokušava progon srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije.

"Hapšenje petorice Srba u selu pored Srbice potresao je Srbe na Kosovu i Metohiji, jer neosnovana hapšenja zastrašuju Srbe na tim prostorima. Hapsite nevine ljude i šaljete poruku da niko nije bezbedan. Iz Prištine se najavljuje nastavak progona srpskog naroda, žele da nas i administrativno proteraju. Lekari, studenti, profesori od njihove podrške zavisi srpski narod na KiM i zahvaljujući njima ima i zdravstvo i školstvo", naveo je Simić.

Prema njegovim rečima postoje tri stuba koji omogućavaju opstanak Srba na KiM, a to su zdravstvo, prosveta i Srpska pravoslavna crkva.

Istakao je da pokušaj da se integrišu školstvo i zdravstvo je jednak "zagrljaju smrti", odnosno progon Srba, kršenje svih prava srpskog naroda.

Simić kaže da je napad na više hiljada ljudi u zdravstvu i prosveti i napad na više hiljada studenata predstavlja napad na "srce i mozak" srpskog naroda. Ocenio je da Aljbin Kurti sve radi smišljeno.

"Srpski narod u talačkoj situaciji"

"Nijedan Srbin nije spreman da mu dete uči da je Jašari heroj i da ga leče polupriučeni lekari", kaže Simić i dodaje da sve to predstavlja talačku situaciju u kojoj se drži srpski narod na KiM, gde uvek biraju manje zlo.

Pojasnio je da su Srbi odlučili da 2013. godine uđu u institucije zato što im je EU obećala poštovanje prava srpskog naroda, a ne zato što su imali poverenja u Prištinu.

Napomenuo je da u trenutku kada su globalna previranja takva da su svi povećeni problemima na Bliskom istoku i Ukrajini malo ko je spreman da sasluša sa kojim problemima se suočavaju Srbi na KiM. Dodao je da Srbi ne mogu da prežive bez sistema koji je u vezi sa Beogradom.

"Ćutanje Međunarodne zajednice smatraćemo saučesništvom u etničkom čišćenju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je Simić.

Dodao je da Kurti ima taktiku da izazove 50 problema, onemogući da srpski narod na KiM rešava stambene i ostale probleme, što je taktika da Srbi žive nedostojno čoveku.

"U pitanju je plan progona, a ne poštovanje zakona, pritisak na srpsko stanovništvo na KiM i sa lokalnog i centralnog nivoa", zaključio je Simić.

Autor: D.Bošković