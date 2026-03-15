Blokaderi saglasni da iza takozvane Studentske liste stoje Tomanović i Mišković, traže hapšenje Vučićevog brata?!

Ideolog blokadera Borivoje Borović javno je priznao da i on sumnja da iza tzv. studentske liste stoje blokaderski advokat Zdenko Tomanović i biznismen Miroslav Mišković.

Naime, na pitanje voditelja kako komentariše to što njegov kolega advokat Zdenko Tomanović utiče na tzv. studentsku listu i redovno se sastaje sa blokaderima, ideolog blokadera Borivoje Borović odogovara:

- Znate šta, čuo sam u jednom intervju na RTS-u kakva je njegova uloga, dakle nikad nismo razgovarali na tu temu, nisam ga, nećete verovati, zadnjih nekoliko godina ni video. Ako to nije osvetoljubivo za hapšenje Miškovića, o čemu sam razmišljao, zašto bi se on toliko zalago, šta njemu treba ošte politika, kao i meni? Onda sam pomisao, možda Mišković stoji iza toga. Možda stoji, zato što je suviše nevolje i nesreće dožive od ovog režima.

Voditelj je podsetio da se u Crnoj Gori dogodilo nešto što je tamo delovalo nezamislivo - hapšenje i određivanje 30 dana pritvora Aci Đukanoviću, bratu nekadašnjeg predsednika Mila Đukanovića, i postavio skandalozno pitanje koje glasi: Da li bi se nešto slično moglo desiti i u Srbiji u nekom narednom periodu?".

Borojević je to iskoristio i pokušao da plasira nove laži i suptilno pozvao na hapšenje brata predsednika Vučića.

- Pa, ne daj Bože da se u Srbiji desi na ovakav amaterski i površni način da uhapse Aca Đukanovića zbog nekakvog lovačkog oružja. Ja ne kažem da treba u Srbiji uhapšiti brata predsjednika države, zato što ja ne znam čime se sad bavi. Ali, ako se toliko postupaka otvorilo u Crnoj Gori, a Europol je posmatrao kriminalne prilike u Srbiji, siguran sam da će se to pitanje ovde otvoriti - kazao je idelog blokadera Borivoje Borojević.

Podsetimo, nakon što su se u javnosti pojavili audio snimci sa sastanka plenumaša, gde oni govore kako iza njih stoji advokat Zdenko Tomanović, postavlja se logično pitanje, da li će sada on pokrenuti postupke i protiv učesnika plenuma?

Zdenko Tomanović je, podsetimo se, već tužio novinarku Andrijanu Nešić zbog navoda koje je ocenio kao neistinite, a to su da je on vođa, odnosno da zapravo stoji iza blokadera i tzv. studentske liste. Sada bi bilo "logično" da isto učini i protiv plenumaša, jer su oni ti koji takve tvrdnje iznose na internim sastancima.

