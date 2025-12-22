AKTUELNO

Zlatanović: Tomanović kadrira studentsku listu, Pajtić ubacuje svoje ljude, zato ga N1 i Nova forsiraju (VIDEO)

Blokader Dejan Petar Zlatanović javno potvrdio da Zdenko Tomanović kadrira blokadersku listu, dok Pajtić "potura" svoje ljude, prenose mediji.

"Šta ćemo sa ljudima poput Zdenka Tomanovića koji pokušava na sve načine da kadrira studentsku listu? Da li takvi ljudi uopšte mogu da i budu deo studentske liste koja bi trebala da predstavlja većinsku Srbiju", pitao je Zlatanović, preneli su mediji.

Kako se navodi, on je potom za Bojana Pajtića rekao da je bio na vlasti u Novom Sadu šest godina, a da za to vreme grad nije dobio autobusku stanicu. I u vezi sa njim je postavio pitanje da li takvi ljudi treba da učestvuju u kreiranju tzv. studentske liste i da se pitaju.

Dodao je da Pajtić ubacuje svoje ljude na tzv studentsku listu.

"Zato ga i Nova i N1 forsira i svi znaju, to je javna tajna, priča se i u Novom Sadu, zna se, čak su i studenti neke njegove ljude napadali", rekao je Zlatanović, navode mediji.

