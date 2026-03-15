AKTUELNO

Politika

'PRED SRBIJOM I DANAS STOJI IZBOR, MOŽDA NAJVAŽNIJI DO SADA' Vučić sumirao radnu nedelju: Srbija bira da cela naša velika porodica živi u miru i da čuva svoje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu sumirajući urađeno u nedelji na izmaku.

"Pred Srbijom su odvajkada stajali teški, neretko nametnuti izbori: između prošlosti i budućnosti, Istoka i Zapada, predaje i borbe, širokog puta i stramputica.

Stare podele i rane otvarale su nove, još dublje i bolnije.


Pred Srbijom i danas stoji izbor, možda najvažniji do sada. Nije to samo biranje određene politike ili ideologije. Ovo je odluka o tome kako će živeti i deca naše dece, izbor između ponavljanja grešaka iz prošlosti i građenja nove budućnosti. Srbija bira da cela naša velika porodica živi u miru i da čuva svoje, da gradi ono što drugi niti znaju, niti hoće, niti smeju.

Naučili smo istorijske lekcije, izvukli pouke. Vreme je da ih mudro i odgovorno primenimo. Zajedno. Kao jedan. Za našu porodicu. Za našu kuću. Za Srbiju", poručio je predsednik u objavi.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Za nama je intenzivna nedelja u Njujorku - sedam dana borbe za pozicioniranje Srbije

Politika

'U VREMENU KADA POKUŠAVAJU DA NAS POKOLEBAJU I SPOLJA I IZNUTRA' Vučić sumirao nedelju za nama, pa poručio: Važno je da znate da Srbija stoji čvrsto (

Politika

VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Ovu sedmicu sam posvetio slušanju, razumevanju i učenju od građana Podrinja (VIDEO)

Politika

'MI NAŠE ŽRTVE NE ZABORAVLJAMO' Predsednik Vučić sumirao prošlu nedelju: Ima jedan mali narod u Evropi koji se i dalje ponosno drži (VIDEO)

Politika

SNAŽNA PORUKA VUČIĆA: Borićemo se za otadžbinu i suprotstaviti se svima koji žele da je zaustave (VIDEO)

Politika

Vučić sumirao nedelju za nama: Očuvali smo principe svoje dosledne politike na koju smo svi ponosni (VIDEO)