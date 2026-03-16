'AKO TO NIJE BEZBEDNOSNI IZAZOV, ŠTA JESTE' Mojsilović o najnovijem srpskom naoružanju: Te rakete nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo ili Podgoricu

General Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije izjavio je da je Srbija definitivno opredeljena za mir i da nove rakete u arsenalu Vojske Srbije, koje su, kako je rekao, izazvale histeriju u regionu, nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo i Podgoricu već za sve koji ne misle dobro Srbiji.

- Te rakete nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo ili Podgoricu, te rakete kupljene su za sve koji ne misle dobro Srbiji i upravo misle da svoje nacionalne i druge interese nameću oružanim putem - rekao je Mojsilović sinoć na TV Pink i dodao da "nema razloga za nervozu u regionu"

Mojsilović je podsetio da je nabavka naoružanja deo zadataka definisanih Ustavom i zakonima postavljenih pred Vojsku Srbije.

- Ta primarna i najbitnija misija odbrane Srbije od spoljnjeg ugrožavanja ostvaruje se odbranom teritorije, odbranom vazdušnog prostora i odvraćanjem od oružanog ugrožavanja - kazao je Mojsilović.

Kako je rekao, kad se govori o nabavci i opremanju, sve što Vojska Srbije radi, čini na osnovu naređenja vrhovnog komandanta i smernica za opremanje, reorganizaciju, modernizaciju i podizanje tehnološkog nivoa Vojske Srbije i sve je direktno vezano za "odbranu i odvraćanje od oružanog ugrožavanja".

"Kad želite da budete vojno nezavisni predstavljate trn u cipeli"

Koraci koji se preduzimaju, navodi, nisu ad hoc rešenja, već stvari definisane "u prvoj fazi iz perioda 2022. i 2027. koja se direktno odnosi na opremanje Vojske Srbije i drugoj koja definiše period od 2027. do 2032. godine".

- Kad vodite samostalnu politiku, kad želite da budete vojno nezavisni, vojno nesvrstani, predstavljate trn u cipeli u smislu kome zaista pripadate. Svi oko nas, skoro sve zemlje su članice NATO. Ima zemalja kojima se možda i ne sviđa naše ponašanje po pitanju saradnje sa svim strukturama od značaja za bezbednost Srbije od zapada do istoka i definitivno onih koji smatraju da je slaba Srbija mali problem - kazao je Mojsilović.

"Definitivno smo opredeljeni za mir i regionalnu stabilnost"

General je naglasio da je kada se govori o odvraćanju, opremanje VS usmereno na izgradnju sposobnosti koje moraju da imaju i ofanzivnu i defanzivnu komponentu.

- Definitivno smo opredeljeni za mir, za regionalnu stabilnost, posvećeni smo miru, imamo krupne projekte ne samo u Vojsci Srbije nego i u celoj Srbiji - kazao je general i naglasio da zato nema mesta za nervozu.

Prema njegovim rečima, odbrana je važan faktor jer danas ni ekonomija ne može da se odvoji od bezbednosti.

- Te stvari su spojene. Ako imate dobro stanje bezbednosti imaćete i prostor i put za dobru ekonomiju. Ako imate dobru ekonomiju, imaćete i uslove za izgradnju bezbednosnog stanja na bolji način - kazao je on i dodao da izbalansirani odnos te dve komponente daje sigurnost prvenstveno građanima Srbije.

Podsetio je da niko ne može da bude vojno neutralan ako nema kapacitete.

"Ako savez Tirane, Zagreba i Prištine nije bezbednosni izazov, šta jeste"?

Komentarišući savez Tirane, Zagreba i Prištine, naveo je da je svaki vojni savez usmeren prema nekom.

- To se definitivno razlikuje od dela koji se odnosi na bilateralnu vojnu saradnju u pojedinim oblastima - naveo je general.

Podsetio je da Srbija ima razvijenu bilateralnu vojnu saradnju sa mnogim zemljama, ali da je to ne stavlja u poziciju "da primena tih bilateralnih vojnih planova bude osnova za, izgradnju operativnih sposobnosti usmerenih ka nekoj zemlji".

- Apsurd je pričati o savezu između Tirane, Zagreba i Prištine, jer se Priština tu pojavljuje kao bezbednosni igrač koji nije prepoznat ni u kakvim međunarodnim papirima - naglasio je general i dodao da je to nonsens.

Dodao je da nema logike da dve NATO članice imaju savez koji uključuje i teritoriju pod nadzorom međunarodnih vojnih snaga u okviru kojih deluje taj neprepoznati bezbednosni segment.

Kaže da se sad pojavljuje pitanje ko kontroliše kosovske snage bezbednosti i kako je moguće da bezbednosni igrač sa ambicijom da preraste u takozvanu vojsku i oružane snage može da postoji u našem okruženju.

- Ako to nije bezbednosni izazov, šta jeste - pitao je general.



Autor: Jovana Nerić