LAŽ DANA: Piper raskrinkao blokadere – Studentska lista sa prosekom od 64 godine!

Politički analitičar Uroš Piper oštro je prokomentarisao nastup opozicionih aktivista u emisiji „Utisak nedelje“, ocenivši da je njihova strategija o tri kolone zapravo put u politički ambis i totalni debakl.

Piper ističe da je priča o pobedi opozicije čista propaganda, dok se u stvarnosti dešava „ispumpavanje“ podrške i borba za mesta na listama onih koji narodu nude samo nemir.

„Studentska lista“ koju vode penzioneri

Analitičar je posebno ukazao na paradoks takozvanih studentskih i blokaderskih lista koje se promovišu u javnosti.

- Imate tu blokadersku listu, gde je prosek godina 64! To je ta njihova „studentska“ priča. Hrabre jedan drugog u stilu „ja tebi serdare, ti meni vojvodo“, a zapravo samo pokušavaju da se uguraju na neko prolazno mesto na listi - rekao je Piper.

Narod hoće mir, a ne Cipiripija i Kaluđera

Prema njegovim rečima, u surovom i nepredvidivom vremenu u kojem živimo, građani Srbije traže stabilnost koju opozicija ne može da ponudi.

- Ljudi hoće normalnost i mir. Da li će im to doneti Cipiripi, Kaluđer, Ackela ili trojica iz „Utiska nedelje“? Teško. Oni znaju da prodaju lažnu priču, a biće deset opozicionih lista od kojih će osam ostati ispod cenzusa - kategoričan je Piper.

SNS blizu 200 poslanika?

Piper predviđa da će se planovi opozicije o više kolona razbiti o glavu upravo onima koji ih zagovaraju, dok će vladajuća stranka izvući nikad jači rezultat.

- Iskreno verujem da će posle sledećih parlamentarnih izbora SNS imati blizu 200 poslanika u parlamentu. Pa vi slobodno prizivajte te izbore, biće možda i brže nego što očekujete - zaključio je on.

Autor: D.S.