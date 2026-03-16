'NAJVAŽNIJE JE DA SE UJEDINIMO I SAČUVAMO DRŽAVU I PORODICU' Vučić poručio: Kada to uspemo, onda je lakše i državi da se izbori za svoj opstanak i napredak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je putem Instagam naloga ''avucic'' da ne postoji ništa važnije od ujedinjenja, da bi sačuvali državi i porodicu.

- Mi živimo živote zasnovane na iskustvu kroz koje smo prošli, a ona nije dovoljna i ne možete da sanjate šta je to što se danas dešava i šta je to što može sutra da se dogodi. Ja zato stvarno apelujem na ljude da razmišljaju o tome da zajednički radimo, da se ujedinjujemo, da se borimo - naveo je Vučić i dodao:

Kada dođu krizne, teška vremena, ne postoji ništa važnije od toga da prepoznamo probleme, da se tada ujedinimo, da sačuvamo i državu i porodicu. Neki su pokušali da podele porodice, da okrenu mlade protiv starih i obrnuto. Kada uspemo da sačuvamo porodicu kao stub društva, a ona to jeste, onda je mnogo lakše i državi da se izbori za svoj opstanak i napredak.

Autor: Pink.rs