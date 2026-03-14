VAŽNO JE DA SAČUVAMO PORODICU, PONOVO RAZGOVARAMO I UJEDINIMO SE: Vučić poslao jaku poruku iz Mramorca i najavio oštru jaku borbu protiv nejednakosti u Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da je važno da sačuvamo porodicu, kao i da pokušamo ponovo da razgovaramo i ujedinimo se.

- Gledajući šta nam se zbivalo u prethodnih godinu dana, kažem napravite slogan a možda i liste koje će zovu - Naša porodica, da to bude i za svaki grad, da to bude za svako selo, da to bude za celu Srbiju. Pokušali su u prethodnih godinu dana da nam razore porodicu, da nam razore trpezu. A porodični sto nije samo sto, to nije samo nešto od drveta ili plastike ili metala. Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije, gde se razgovaraju. I tu domaćin nije šef, on mora da brine - istakao je Vučić.

Tokom obilaska porodičnog gazdinstva Đorđević u selu Mramorac kod Smederevske Palanke, koje se bavi ratarstvom i stočarstvom.

Kako je rekao, takav nam je odnos potreban i zato je važno da pokušamo da se ujedinimo i ponovo razgovaramo.

- I ova trpeza je puna, a znam pri tome za koju god trpezu da sednemo da ima i onih ljudi koji nemaju dovoljno, zato za njih moramo da se izborimo i protiv te nejednakosti. Jer mi u Beogradu bacimo 700.000 tona hrane. Samo gledajte šta je to što sve bacimo, koliko smo svi postali... dok imamo onih koji nemaju dovoljno i zato moramo o njima da brinemo, kao i o ovome kako da sačuvamo Srbiju i porodicu - primetio je Vučić.

Autor: A.A.