Gujon: Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije

Povodom godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon podsetio je javnost da takvo užasno nasilje, etnički i verski motivisano, nismo imali u Evropi od kraja Drugog svetskog rata.

U samo nekoliko dana uništeno je više od 1000 srpskih domova, srušeno i oskrnavljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, dok su hiljade ljudi proterane sa svojih ognjišta u roku od samo nekoliko sati.

- Kao odgovor na varvarstvo ekstremista i uprkos ćutanju mnogih u svetu, odlučio sam tog 18. marta 2004. da ću pomagati Srbima na Kosmetu. Nisam još znao kako, ni kada, ali sam znao da neću sedeti skrštenih ruku i gledati te užase koji pogađaju jedan hrabar i ponosan evropski narod o kome su mi otac i deda toliko pričali. Osnovao sam humanitarnu organizaciju "Solidarnost za Kosovo" i, godinu dana kasnije, stigao sam prvi put na Kosovo vozeći jedan kombi pun humanitarne pomoći. Od tada, moj život je neraskidivo vezan za Srbe i Srbiju - istakao je Gujon.

Humanitarna organizacija "Solidarnost za Kosovo" više od dve decenije pomaže srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji kroz brojne projekte - od humanitarnih konvoja, izgradnje farmi, obnove crkava, do podele stoke, plastenika i osnovnih životnih namirnica - istovremeno aktivno radeći na širenju istine o njihovom položaju u inostranstvu, naročito u Francuskoj, putem medija, tribina i drugih javnih aktivnosti.

- Danas, u svojstvu direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, nastavljam tu misiju kroz institucionalni rad, nastojeći da na stranim jezicima informišem međunarodnu javnost o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Nikada ne smemo zaboraviti ovaj zločin nad Srbima, koji je ujedno i zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije - zaključio je Gujon.

Autor: S.M.