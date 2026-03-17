ČELIČNO PRIJATELJSTVO NA DELU: Ministarka Paunović i ambasador Li Ming o jačanju veza gradova Srbije i Kine! (FOTO)

ČELIČNO PRIJATELJSTVO NA DELU: Ministarka Paunović i ambasador Li Ming o jačanju veza gradova Srbije i Kine!

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović sastala se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine, Li Mingom, kako bi razgovarali o novom nivou saradnje između lokalnih samouprava dve zemlje.

Glavne poruke sa sastanka:

Direktno povezivanje: Fokus je na uspostavljanju direktnih kontakata između srpskih opština i kineskih gradova, što otvara vrata za nove investicije i razmenu tehnologija.

Tehnološki skok: Ministarka Paunović je istakla važnost kineskih iskustava u digitalizaciji uprave, podsetivši na dosadašnje donacije opreme najnerazvijenijim opštinama u Srbiji.

Projekat "Čista Srbija": Ambasador Li Ming je naglasio da saradnja u infrastrukturi i ekologiji (poput prečišćavanja voda) ostaje prioritet, uz čvrstu podršku Kine teritorijalnom integritetu Srbije.

Ova saradnja nije samo politička – ona znači modernije opštinske usluge, bržu administraciju i konkretne infrastrukturne projekte koji direktno poboljšavaju kvalitet života u lokalnim sredinama.

POVEZANE VESTI

Politika

Snežana Paunović: Svako rušenje Srbije šteti svima nama

Politika

ANA BRNABIĆ RAZGOVARALA SA AMBASADOROM KINE U SRBIJI: Li Ming nezadovoljan preporukom da se Kosovo primi u Savet Evrope

Politika

'PONOSAN SAM NA ČELIČNO PRIJATELJSTVO' Vučić se sastao sa ambasadorom Kine! (FOTO)

Politika

MINISTARKA PAUNOVIĆ U ZVANIČNOJ POSETI ATINI: Potvrđeno vekovno prijateljstvo dva naroda, saradanja u oblasti digitalne transformacije

Politika

Dačić: U interesu Srbije i Grčke dalji razvoj saradnje u svim oblastima

Politika

Vučić sutra na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom