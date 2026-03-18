NE KAJU SE ZBOG IZGOVORENOG! Monstrumi nastavljaju: Odlično je što smo ismevali bolesnog dečaka!

Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla dokaz je to što su mu se rugali uživo u programu emisije Mentalno razgibavanje.



Voditelji blokaderske Nova S Marko Stepanović i Srđan Jovanović brutalno su ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti. Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla dokaz je to što su mu se rugali uživo u programu emisije Mentalno razgibavanje.

- Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo - rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Da stvar bude gora, oni su i danas potvrdili svoje jučerašnje reči.

- Ne vidim da smo pogrešili - rekao je jedan od voditelja.