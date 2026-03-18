'OVO JE PUT KOJIM IDEMO U BUDUĆNOST' Vučić sa predstavnicima kompanije Azvirt potpisao ISTORIJSKI UGOVOR: Prva deonica će biti završena u roku od dve godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predstavnicima kompanije Azvirt u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Potom je usledilo potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

Predsednik Srbije se nakon potpisivanja ugovora obratio svima.

- Pre nekoliko dana smo predstavili plan "Srbija 2030" i "Srbija 2035" i ovo je jedna veoma važna tačka u tom planu. Ukupno je deonica 185, 5 kilometara. Taj put će imati pet deonica. Ukupna je deonica 185,5 mi smo potpisali ugovor za 94,2 km. Potpisan je i finansijski ugovor za prvu deonicu. Srbija je obezbedila finansiranje za sve projekte, za prvu deonicu, u međuvremenu ćemo i za ostale. Azvirt je uvek ispunjavao svoje obaveze na vreme. Prva deonica će biti završena u roku od dve godine. Ovaj put će omogućiti i dolazak investiror. Nije u pitanju samo dolazak investitora, već zdravlje ljudi, jer kamioni neće prolaziti kroz centar grada i ljudi će imati dosta čistiji vazduh. Naravno, približićemo gradove, povezati ljude i dodati mobilnost u zapošljavanju. Verujem da će ljudi biti veoma zadovoljni. Mislim da će to doprineti da Sombor može da živi, isto važi i za Kulu, i jednim delom za vrbašku opštinu. Biće značajno i za Odžake i za Apatin. Verujemo da je ovo put kojim idemo u budućnost. Ovo je put kojim idemo u budućnost i kojim najviše činimo za naše građane. Želim da se zahvalim vama gospodine Hasijev i da prenesete pozdrave mom prijatelju i bratu Ilhamu Alijevu, radujem se toj poseti - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da će uskoro biti uspostavljena i direktna linija Beograd-Baku što će dosta pomoći u održavanju prijateljskih odnosa, ali i ekonomske saradnje sa Azerbejdžanom.

- To će doprineti ekonomiji i trgovini, ali i običnim ljudima koji će moći da upoznaju Azerbejdžan. Srećan sam što smo danas ovo završili. Čestitam svim građanima sa severa Srbije, mislim da za njih to znači novi početak, novi život. Kada ovo uradimo, onda su sva vrata otvorena - rekao je Vučić.

Obraćanje ambasadora Azerbejdžana u Srbiji

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što pristustvujem ceremoniji potpisivanje. Prijateljski odnosi se uspešno razvijaju i dostigli su najviši nivo. Zvanična poseta Ilhama Alijeva bila je važna istorijska prekretnica. Potpisan je niz važnih dokumenata. Danas je Srbija jedan od najbližih prijatelja i partner Azerbejdžana.

PITANJA NOVINARA

O Piculi

- Mislim da gospodin Picula i naše hrvatske komšije uvek više govore o sebi nego o meni. Dolazite navodno sa dobrim namerama a u stvari jedina vam je namera da nastavite borbu kao kad ste držali pušku, samo drugačijim sredstvima. Nisam zabrinut zbog njegovih reči. Ne žele da vas saslušaju. Prethodnih 7 dana u hrvatskim medijima ste mogli da vidite da pozivaju blokadere i objašnjavaju da je Hrvatska čudo svetsko. Crveni krst iz Ženeve je rekao da je više nestalih Srba nego Hrvata, a ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima samo. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi. Jednostavno, to njih ne zanima. Oni neće čak ni da pominju a kamoli da kažu da je više nestalih Srba. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje bilo šta? Što se tiče ličnih ocena, bio bih zabrinut da gospodin Picula nešto lepo o meni kaže - rekao je Vučić.

O ismevanju dečaka na Novoj S

- Svašta sam video u prethodnim godinama, slušao sam laži o Jovanjici, zvučnom topu, hiljade laži. Da sam danas morao da slušam kako je vreme da umrem. Ja razumem da postoje nekrofili. Ali da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom, prepametnom, teško bolesnom dečaku samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio, nisam znao da takvi ljudi postoje. Porodica malog Andrije je jaka, porodica koja će da se bori i izbori a za ove ljude koji to rade, ja njih ne mogu ni da mrzim, mogu samo da kažem da Bog sve vidi - rekao je Vučić.

O mitingu

- Pozivam građane da ne dođe niko ko ne želi. Mi smo to dogovarali ranije, ovog puta imaćemo skup. Ovo je skup koji će se održati u Beogradu a koji znači predstavljanje programa Srbija 2030 i moje kratko obraćanje pred lokalne izbore. Ko god ne želi da dođe, ko boga vas molim, nemojte da dođete. To je vaša slobodna volja. Mene niko nije mogao da natera da budem za blokaderske stranke. Oni će da vas teraju, da vas lustriraju. Ja nudim plan i program. Ja sam davno rekao kada budemo na 26 odsto da podnosim ostavku. I dalje smo nešto iznad 26 odsto, koliko god to bilo. Časti i obraza nemaju. Mi 29. izgubimo, čestitamo iste večeri, kapa dole. Nemamo nikakav problem sa tim. U tome je razlika između nas i njih. Pozivam svakoga ko se usudio da od nekoga traže da dođe na miting a on ne želi, da to ne radi. Sa druge strane, svi oni koji žele da se bore za uspešnu Srbiju, za zemlju budućnosti koja će da razvija demokratiju i da odgovara i na drugačija pitanja, ukoliko želite da se borite za tu Srbiju, svakako ste dobrodošli - rekao je Vučić.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga između 185 i 186 kilometara, a dizajnirana je za bezbednu i efikasnu vožnju brzinom od 100 kilometara na sat. Trasa povezuje teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje. U cilju savladavanja terena i postojećih prepreka (kanala i prolaza za put), projektovana je izuzetno kompleksna infrastruktura.

KLJUČNI OBJEKTI NA TRASI

Projektom je predviđena izgradnja čak 46 mostova i 34 nadvožnjaka, koji čine okosnicu denivelisanog saobraćaja. Pored toga, na trasi će se naći i 5 podvožnjaka, 35 propusta, kao i 13 površinskih kružnih raskrsnica zaduženih za bezbedno isključivanje i uključivanje vozila na ovu modernu saobraćajnicu.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je i izgradnja ukupno 12 petlji, koje će omogućiti isključenja i uključenja: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok.

Autor: Iva Besarabić