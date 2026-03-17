Važan sastanak: Vučić sutra sa predstavnicima kompanije Azvirt u Predsedništvu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima kompanije Azvirt u sredu 18. marta 2026. godine, u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike (ul. Andrićev venac 1).

Nakon sastanka biće potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

Snimateljima i fotoreporterima biće omogućeno snimanje početka sastanka i potpisivanja ugovora, nakon kojih su planirana obraćanja.

