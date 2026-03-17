Vučić se sastaje sa predstavnicima Azvirta: Potpisuje ugovor o brzoj saobraćajnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 18. marta, sa predstavnicima kompanije Azvirt, nakon čega je planirano potpisivanje komercijalnog ugovora o izgradnji brze saobraćajnice od Bačkog brega do Srbobrana.

Sastanak će biti održan u 12 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Nakon razgovora, biće potpisan ugovor koji se odnosi na projektovanje i izvođenje radova na brzoj saobraćajnici koja će povezati granični prelaz Bački breg sa Somborom, Kulom, Vrbasom i Srbobranom.

Reč je o infrastrukturnom projektu koji bi trebalo da unapredi saobraćajnu povezanost severozapadnog dela Srbije i olakša protok robe i putnika ka granici sa Mađarskom.



Autor: Jovana Nerić