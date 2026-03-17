Vučić se sastaje sa predstavnicima Azvirta: Potpisuje ugovor o brzoj saobraćajnici

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 18. marta, sa predstavnicima kompanije Azvirt, nakon čega je planirano potpisivanje komercijalnog ugovora o izgradnji brze saobraćajnice od Bačkog brega do Srbobrana.

Sastanak će biti održan u 12 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Nakon razgovora, biće potpisan ugovor koji se odnosi na projektovanje i izvođenje radova na brzoj saobraćajnici koja će povezati granični prelaz Bački breg sa Somborom, Kulom, Vrbasom i Srbobranom.

Reč je o infrastrukturnom projektu koji bi trebalo da unapredi saobraćajnu povezanost severozapadnog dela Srbije i olakša protok robe i putnika ka granici sa Mađarskom.

POVEZANE VESTI

Politika

DANAS U 9 SATI: Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici Slepčević - Badovinci

Politika

'OVO JE ONO ŠTO MENJA LICE SRBIJE' Vučić obišao radove na brzoj saobraćajnici Slepčević - Badovinci: Kao na pisti za Formulu 1!

Politika

UJUTRU U 9 SATI! Vučić će obići radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci

Politika

Vučić sa predstavnicima kompanije Ziđin: Jedna od tema je bila i mogućnost za proširenje poslovanja

Politika

Radovi na Dunavskom koridoru sa oba mosta biće gotovi do kraja sledeće godine! Vučić: Ubili su nas ovim blokadama, od sledeće godine očekujemo mnogo

Politika

ONI SVOJ POSAO, MI SVOJ, ONI PROTIV SRBIJE, MI ZA SRBIJU! Vučić o pokušaju revolucije: Suviše volimo ovu zemlju da bismo najgorima prepustili da je un