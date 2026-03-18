Vučić danas sa Azvirtom, potpisuje se ugovor za brzu saobraćajnicu u Vojvodini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima kompanije Azvirt nakon čega će biti potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

Sastanak će početi u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Cela dužina saobraćajnice, kako je ranije najavljeno, od Bačkog Brega do Srpske Crnje, poznate i kao "Osmeh Vojvodine" biće oko 186 kilometara i biće projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta.

Na delu trase planirane brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova (preko kanala i prolaza za put), 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok.

Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.

Autor: D.Bošković