Vučić otkrio: Srbija potpisuje ugovor sa američkom kompanijom! Stižu gigavati iz solara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sledeće nedelje, u sredu, biti potpisan ugovor sa američkom kompanijom UGTR koji će Srbiji obezbediti dobijanje jednog gigavata novoinstalisane snage kroz solarne panele.

Mi ćemo sledeće nedelje potpisati ugovor sa UGTR. Ja sam o tome razgovarao sve vreme i sa predsednikom Bajdenom. I on je lično govorio koliko je to značajna kompanija i koliko je važno da nastavimo sa ulaganjem u energetiku, jer mi nećemo imati struje ako ne požurimo. Taj projekat bi trebalo da nam donese jedan gigavat novoinstalirane snage kroz solarne panele", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja na konferenciji za medije nakon sastanka sa podsekretarom SAD za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Hozeom Fernandezom.

Vučić je dodao da pri tome projekat mora da ima 200 megavata balansirajućih baterija.

"Jer bez toga nam to ne vredi, ne možemo da primimo energiju u sistem, zato što još nemamo mrežu izgrađenu i sve drugo. To je za nas od ključnog značaja i to moramo da požurimo da bismo stigli do 2028. da ubacimo u sistem. To je, recimo, jedan od projekata, a taj projekat nije projekat od 1,6 miliona, već projekat od 1,5 ili 1,6 milijardi. Reč je o ogromnim i strateškim projektima za našu zemlju, a biće ih još", rekao je Vučić.

Kaže da se nada da će rast BDP Srbije do kraja godine iznositi 4,1 odsto, dok će u proseku u EU to biti oko 0,7 ili 0,8 odsto.

"Najmanje pet puta je veća stopa rasta u Srbiji nego u EU, a ne samo dva puta. Ali Fernandez ide u zemlju (Španiju) koja je jedna od četiri sa najvećom stopom rasta u EU", naveo je Vučić.Vučić je, govoreći o investicinog rejtingu koji je dobila Srbija, rekao da je kreditni rejting naša slika, kao pasoš u koji pogleda svako ko u tu zemlju dolazi.

"Kada hoće da gleda podatke u Srbiji i vidi da je Standard and purs dao investicioni rejting zemlji, a ja verujem da će Mudis ili Fitč to uskoro i sa svoje strane da potvrde, onda ti ljudi znaju nešto više o toj zemlji, znaju da ima sigurne javne finansije koje su pod kontrolom, znaju da nema velikog problema sa javnim dugom ili da nema bilo kakvog problema, tako da su to velike stvari za našu zemlju i za dolazak investitora", rekao je Vučić.

Naglasio je da mi kada pričamo o saradnji sa SAD nikada ne govorimo o finansijskim investitorima, a Amerikanci su jedni od najvećih finansijskih investitora.

"Jer mi kad izađemo na tržište obveznica, pa ne javi se vama samo Dojče banka, nego vam se jave kompanije poput Franklin Templetona i BlakRoka. Pa vi morate Amerikancima da pokažete da imate dobre javne finansije, da bi oni učestvovali u našim aukcijama. Samo ljudi zaboravljaju koliko je važan taj finansijsko-investicioni deo", rekao je Vučić.

Dodao je da u Srbiji nikome ne znači, kako je rekao, neki Franklin Templeton ili BlackRock, ali da znači svim zemljama u svetu, jer su to neki od najvećih finansijskih investitora na svetu.

"I zato je, između ostalog, važno da imamo i investicioni rejting, ali je zato i važno da imamo dobru saradnju sa njima. Time nam pare postaju jeftinije, time nam pare postaju dostupnije. Time mi možemo da uložimo u naše infrastrukturne programe i sve drugo", rekao je Vučić.

Istakao je da je celoj Evropi strašno potreban mir i da razmišlja o tome hoćemo li u miru koji imamo uspeti da završimo sve svoje obaveze do 1. decembra 2026., kada predajemo ključeve za Ekspo.

"Jer se plašim nekog dodatnog ludila u svetu. A to dodatno ludilo neće nas zaobići. To kao pa desilo se negde. Ok, nije samo pitanje da fizički sačuvate glave, što hoćemo, već je pitanje i kako će to sve da se odnosi i kako će to sve da utiče na našu ekonomiju. I zato je ova vrsta saradnje od izuzetnog značaja za nas i zato hvala gospodinu Fernandezu", rekao je Vučić.

Dodao je da je ta saradnja važna za sve koji planiraju da rade sa nama i investiraju u Srbiju, bilo da je reč o finansijskom investiranju, izgradnji fabrika ili izgradnji energetskih i drugih infrastrukturnih objekata.

Autor: Dalibor Stankov