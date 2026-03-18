BRNABIĆ SA MARTOM KOS U BRISELU: Srbija odlučno nastavlja svoj evropski put i naš strateški cilj ostaje punopravno članstvo u EU

Foto: Instagram.com/anabrnabic

Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se putem Insagrama i istakla da je imala dobar i otvoren sastanak sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos u Briselu.

- Veoma dobar i otvoren sastanak sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos u Briselu. Srbija odlučno nastavlja svoj evropski put i naš strateški cilj ostaje punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Velika zahvalnost gospođi Kos posvećenosti i podršci koju pruža našoj zemlji u ovom procesu. Radićemo još brže i snažnije na svim reformama, u prvom redu zbog svih naših građana - poručila je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić

