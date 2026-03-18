Brnabić danas u jednodnevnoj poseti Briselu: Sastaje se sa Kos i Kopmanom

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće danas u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu gde će se sastati sa komesarkom Evropske unije za proširenje Martom Kos, saopštila je danas pres služba Narodne Skupštine.

Kako se navodi, Brnabić će se sastati i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom.

Portparol Evropske komisije potvrdio je za Tanjug da će se Brnabić sastati sa Kos, kao i da je glavna tema razgovora put Srbije ka EU.

