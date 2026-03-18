MALI ODGOVORIO ĐILASU: Vaša 'sigurnost' je bio bankrot, zakatančene fabrike i plate od 330 evra – Građani više nikada neće glasati za takvu politiku!

Ministar finansija Siniša Mali reagovao je na današnje obraćanje predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, ocenivši njegove poruke kao „prazne priče“ i „plitku demagogiju“.

Mali je podsetio na period Đilasove vlasti i uporedio tadašnje ekonomske parametre sa današnjim rezultatima.

„Pionirski grad i bogatstvo od 619 miliona evra“

Ministar Mali je istakao da Đilas danas govori o boljem životu mladih, dok se u prošlosti, kao gradonačelnik Beograda, ponašao potpuno suprotno.

- O boljem životu priča čovek koji je deci oteo Pionirski grad i nezakonito naplaćivao vrtiće roditeljima, zbog čega je aktuelna vlast morala da vraća novac građanima - naveo je Mali, dodajući da će Đilas ostati upamćen kao najbogatiji gradonačelnik sa zarađenih 619 miliona evra, dok je budžet Beograda ostao prazan i zadužen.

Brutalne razlike u platama: Koliko se zarađivalo nekada, a koliko danas?

Mali je izneo konkretne podatke o zaradama u zdravstvu i prosveti, povlačeći paralelu između 2012. godine i današnjice:

- Doktor specijalista: 2012. godine imao je platu od 67.540 dinara, dok danas zarađuje 177.115 dinara.

- Lekar opšte prakse: U Đilasovo vreme plata je bila 53.931 dinar, a danas iznosi 141.429 dinara.

- Medicinske sestre: Nekada su zarađivale 32.454 dinara, dok danas njihova plata iznosi 95.578 dinara.

- Nastavnici sa fakultetom: 2012. godine plata je bila 44.238 dinara, a danas iznosi 111.516 dinara (odnosno 119.322 dinara sa razrednim starešinstvom).

Sigurnost pred bankrotom naspram investicionog rejtinga



Komentarišući Đilasovo obećanje o „sigurnosti“, Mali je upitao da li se misli na sigurnost pred bankrotom kada na računu nije bilo novca ni za isplatu penzija.

- Vaša sigurnost su bile zakatančene fabrike i pola miliona izgubljenih radnih mesta. Danas je prosek plata premašio 1.000 evra, a nezaposlenost je na rekordno niskih 8,7 odsto, naspram vaših 25,9 odsto - poručio je ministar.

Vizija Srbije 2030: Investicije od 48 milijardi evra

Ministar je naglasio da Srbija nastavlja sa planom razvoja koji je vredan ukupno 48 milijardi evra. Cilj je da BDP po glavi stanovnika do kraja 2030. godine dostigne skoro 21.000 evra, dok je pre samo 13-14 godina iznosio svega 4.800 evra.

- Naš plan su mir, stabilnost, Ekspo izložba i dalji rast životnog standarda. To je odgovorno vođenje države koje građani prepoznaju - zaključio je Siniša Mali.

Autor: D.S.