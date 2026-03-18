Srpska lista: Uspeli smo da sačuvamo narod na KiM, građani da iskoriste postignuto rešenje

Srpska lista (SL) navela je danas da je, nakon mukotrpne diplomatske borbe, uz pomoć državnog vrha Srbije, očuvan rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na KiM i sačuvan srpski narod na KiM i istakla da je potrebno da građani iskoriste postignuto rešenje u vezi sa dokumentima.

U saopštenju Srpske liste se ukazuje da se odlično zna odnos Srba prema kosovskim dokumentima, ali da je u ovom trenutku ovim rešenjem sprečeno da 10.000 ljudi ostane van Kosova i Metohije, da se blokira rad zdravstvenih i obrazovnih ustanova i da posle 27 godina hrabre borbe svih naših građana opštine i sela na KiM ostanu bez Srba.

"Nakon mukotrpne diplomatske borbe, uz pomoć našeg državnog vrha, uspeli smo da se izborimo da nema deportacije naših sunarodnika zbog nedostatka dokumentacije, da nema razdvajanja majki, očeva, dece, da nema zabrane ulaska lekarima, profesorima, studentima čime bi se ugrozio rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ali i rad naših zdravstvenih i obrazovnih institucija. Uspeli smo, kako bi to naš patrijarh rekao, da sačuvamo ljude na Kosovu i Metohiji", ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da je, kako bi ovaj proces uspeo, potrebno da se ovo rešenje iskoristi od strane građana, kako onih koji su odbijeni za dokumenta, tako i onih kojima nikada nije odgovoreno na zahtev za izdavanje dokumenata, ali i onih koji obeshrabreni situacijom nikada nisu aplicirali za dokumenta, kako punoletnih tako i maloletnih lica.

Ističe se da će Srbi na taj način pokazati da su svoji na svome, da ih ima i da zahtevaju poštovanje svojih prava.

"Lica koja rade u zdravstvenim i obrazovnim institucija svih nivoa, a ne žive na Kosovu i Metohiji, će preko svojih ustanova dostaviti podatke i na taj način dobiti pravo na boravak u trajanju od 12 meseci, sa pravom na produženje. Isto se odnosi na studente koji ne žive na Kosovu i Metohiji a studiraju na našem Univerzitetu. Građani koji nemaju kosovska dokumenta, a žive na Kosovu i Metohiji, će od ponedeljka na osnovu srpskih dokumenata poput lične karte, izvoda rođenih, venčanih i umrlih moći da dobiju i kosovska dokumenta, i time biti zaštićeni oni i naravno njihovo pravo da žive na ovim prostorima, ali i pravo na imovinu njihovih očeva, dedova", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se srpski gradonačelnici sa svojim timovima u opštinama sa srpskom većinom nastojati da učine sve da se ovaj proces odvija bez problema i kako bi do 16. juna svi građani ostvarili svoje pravo.

"Želimo da poručimo građanima da naporno radimo na pronalasku rešenje kada je u pitanju problem oko motornih vozila i verujemo da uz podršku međunarodnih predstavnika uskoro možemo doći do rešenja koje će biti u korist naših građana", navedeno je u saopštenju.

Vlasti u Prištini su od 15. marta počele primenu zakona o strancima, a Srbima koji rade i studiraju na KiM biće izdavane boravišne dozvole za početni period od godinu dana, dok će Srbi koji žive na KiM imati tri meseca da dobiju dokumenta koja izdaje Priština.

Autor: Pink.rs