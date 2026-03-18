OTKRIVAMO! ŠTA TO SPREMAJU 'PROFESIONALNI STUDENTI' U ARANDJELOVCU? Isplivale prepiske: Propao im plan za haos, niko neće da im se pridruži! (FOTO)

Dok normalan svet radi i brine o svojoj budućnosti, "pajtosi" Biljane Stojković i večiti studenti sa Filozofskog ne miruju!

Najnoviji skrinšotovi iz njihovih tajnih grupa na Telegramu razotkrivaju totalno rasulo u redovima onih koji bi da blokiraju Srbiju.

DEBAKL U ARANDJELOVCU: NIKO NEĆE SA BLOKADERIMA!

Apel studenata !

Fale im ljudi za akciju, prijavite se, pomozite, učinite dobro delo 🤣 pic.twitter.com/SICZEULIHI — Milan Milosević (@MilanMilos36939) 18. март 2026.

Izvesni "Tića Filozofski" (jedan od onih kojima je ulica važnija od amfiteatra) uputio je očajnički apel za "akciju" u Arandjelovcu i okolnim selima. Priznaju ono što svi vide – NAROD IH NEĆE!

"Fale im ljudi za akciju... otkazane su dve akcije za ovu nedelju zbog manjka ljudstva", piše u prepisci koja kruži mrežama.

Ovo je dokaz da njihove "ekološke" i "aktivističke" priče ne piju vodu kod poštenih ljudi u Šumadiji. Arandjelovčani su prozreli njihove namere – oni ne dolaze da pomognu selu, već da prave haos, blokiraju puteve i maltretiraju građane dok država pokušava da stabilizuje energetski sistem i gradi budućnost.

MANIPULACIJA I "POMOĆ" KOJA TO NIJE

Ova grupacija, koja se krije iza skraćenice SUSS, pokušava da se predstavi kao neka "humanitarna" misija, ali poziv na "organizaciju smeštaja" jasno ukazuje na to da planiraju duži boravak kako bi pravili nerede. Svi znamo ko stoji iza ovih akcija – ista ona lica koja viđamo na svakom protestu protiv progresa Srbije, ista ona lica koja prizivaju "smrt Vučiću" i raduju se svakoj nesreći.

Zašto Arandjelovac? Zato što im treba nova baza za destabilizaciju, pošto su ih u Beogradu svi već pročitali. Ali sudeći po ovom apelu, u Šumadiji su prošli još gore – tamo ih čeka samo prazan odjek njihovih laži!

Autor: D.S.