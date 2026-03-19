Lazović napao Đilasa; Miketić brani šefa: 'Nemamo vremena za nova šibicarenja' (VIDEO)

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović gostovao je na N1, gde je izneo snažne kritike na račun lidera SSP Dragana Đilasa i "drugih grebatora poput Manojlovića".

"Mi smo kao Zeleno-levi front učestvovali na prethodnih koliko ovih lokalnih izbora raznim varijantama. Podržavali smo samo opoziciju, učestvovali smo, podržavali smo samo studente kao što sad radimo u Kuli, pa bili smo deo tamo i gde nemamo nikoga. Na listi bili smo u vrata do vrata kampanji. Znači, na sve načine smo podržavali. Ja ne mislim da se ovo dešava sada. Jedna atmosfera se stvorila loša i ja bih hteo javno da kažem da se apsolutno ograđujem i osuđujem napade koji dolaze nekad prema studentima, koji dolaze od imenovanih, neimenovanih botova, nekad dolaze od političkih lidera poput Dragana Đilasa i mi to ne podržavamo i ne stojimo iza toga", rekao je između ostalog Lazović.


"Evo razmišljam da li postoji partija koja je nastala u poslednjih nekoliko godina da se prvo nije koristila a potom i ograđivala od tog Đilasa, u početku zbog identitetskog otklona ili brendiranja, da bi se onda opet sarađivalo jer 'moramo svi zajedno' 'mi smo uvek bili za saradnju', pa se onda ponovo javno ograđivalo, ali tada samo zbog taktike pregovaranja tj. povećanja partijske kvote na novoj koalicionoj listi. I tako u krug. Nemamo nit vremena ni strpljenja za nova šibicarenja i politikanska laktanja. Opozicija koja želi na izbore hitno treba da kaže u kom formatu izlaze i šta rade da se izbori što pre i dese", napisao je Miketić na društvenoj mreži Iks.

