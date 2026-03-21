Haos među blokaderima se nastavlja! Lazović: Je l' treba da se plašim kad kažem ono što mislim? (VIDEO)

Radomir Lazović, koopredsednik Zeleno-levog fronta udario je na svog dojučerašnjeg saborca i tajkuna Dragana Đilasa.

Radomir Lazović potvrđuje da među opozicionarima vlada totalno rasulo.

- U ovom trenutku vlada jedna dosta loša atmosfera u celom antirežimskom frontu. Nije to kritika samo Dragana Đilasa. Žao mi je što je to ispalo tako kao da je samo njega, nije uopšte. Ja sam u tom istom postupu kritikovao i studente i generalno sve koji nastavlju i produbljuju te loše odnose koje postoje i moj poziv je zapravo apel da se sa time prestane. Voleo bi da su ga tako razumeli svi, zato što to u njemu i piše, a nažalost, umesto toga, počeo sam da dobijam uvrede najrazličitijeg i najodvratnijeg tipa i evo, što se mene tiče, ja mogu da to odgovorim još jednim pozivom da se prestane sa napadima - kazao je Lazović.

Na pitanje da li su procenjene posledice ovog javnog istupanja, Lazović kaže: - Treba da se plašimo, da pomenemo nekoga za koga mislimo da ne radi nešto dobro. Je l' smo stvarni? Je l' smo dotle došli?!

Podsetimo, samo nekoliko dana nakon što je opozicija na sva zvona najavila formiranje koalicije EU5 koju čine Stranka slobode i pravde (Đilas), Srbija centar (Ponoš), Pokret slobodnih građana (Grbović), Zeleno-levi front (Lazović) i Narodni pokret Srbije (Aleksić), došlo je do raskola.

POVEZANE VESTI

Politika

Lazović napao Đilasa; Miketić brani šefa: 'Nemamo vremena za nova šibicarenja' (VIDEO)

Politika

OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Na kraju će Vučić morati da ih spašava od njih samih

Izbori 2024

Lazović: Dobrica Veselinović kandidat za gradonačelnika koalicije 'Biram borbu'

Politika

Totalni rat u opoziciji! Marinika poručila Lazoviću: Ti si jedan obični hvalisavac bez ikakvih rezultata (FOTO)

Politika

Skandalozno! Obračun među aktivistima omladinskog pokreta 'Borba': Isplivao snimak kako Mila Pajić šamara neposlušne

Politika

ANA BRNABIĆ ODGOVORILA RADOMIRU LAZOVIĆU: Tužite me, neću se pozvati na imunitet kao neki koji divljaju putevima