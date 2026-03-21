Haos među blokaderima se nastavlja! Lazović: Je l' treba da se plašim kad kažem ono što mislim? (VIDEO)

Radomir Lazović, koopredsednik Zeleno-levog fronta udario je na svog dojučerašnjeg saborca i tajkuna Dragana Đilasa.

Radomir Lazović potvrđuje da među opozicionarima vlada totalno rasulo.

- U ovom trenutku vlada jedna dosta loša atmosfera u celom antirežimskom frontu. Nije to kritika samo Dragana Đilasa. Žao mi je što je to ispalo tako kao da je samo njega, nije uopšte. Ja sam u tom istom postupu kritikovao i studente i generalno sve koji nastavlju i produbljuju te loše odnose koje postoje i moj poziv je zapravo apel da se sa time prestane. Voleo bi da su ga tako razumeli svi, zato što to u njemu i piše, a nažalost, umesto toga, počeo sam da dobijam uvrede najrazličitijeg i najodvratnijeg tipa i evo, što se mene tiče, ja mogu da to odgovorim još jednim pozivom da se prestane sa napadima - kazao je Lazović.

Na pitanje da li su procenjene posledice ovog javnog istupanja, Lazović kaže: - Treba da se plašimo, da pomenemo nekoga za koga mislimo da ne radi nešto dobro. Je l' smo stvarni? Je l' smo dotle došli?!

Podsetimo, samo nekoliko dana nakon što je opozicija na sva zvona najavila formiranje koalicije EU5 koju čine Stranka slobode i pravde (Đilas), Srbija centar (Ponoš), Pokret slobodnih građana (Grbović), Zeleno-levi front (Lazović) i Narodni pokret Srbije (Aleksić), došlo je do raskola.

