'Prestanite da se krijete' Ćuta priznao da blokaderi ne mogu da pobede Vučića, pa opleo po njima (VIDEO)

Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik Ekološkog ustanka opleo je po blokaderima i priznao da na predstojećim izborima ne mogu da pobede predsednika Srbije Aleksandar Vučića. Naime, Ćuta je tokom gostovanja na zrenjaninskoj televiziji KTV rekao da blokadere čine "prevrtljivi, lažljivi, pokvareni" ljudi, "spremni da te zgaze zbog svojih ličnih interesa".

- Ko su ti ljudi? Ko smo zapravo to "mi"? Ko u tome učestvuje, kako se oni zovu, kakav je program politike i da se izađe na crtu? Dosta je bilo ovog skrivanja i neke mimikrije. Ne želimo zato što će Vučić i njegovi "Informeri" i njegovi mediji da nas razapinju, jok nego će da nas češljaju. I da mi prestanemo da kukamo na Vučića, da se mi počnemo baviti sami sobom, ako smo zaista sposobni, ako zaista želimo da ga rušimo to se radi podelama - rekao je Ćuta i dodao:

- I da se mi ne lažemo, ni studenti, ni bilo ko u ovoj zemlji, političke stranke, nevladine organizacije, ekološke organizacije, nisu operisane od podela. I tu neko želi da bude glavni, i tu je neko za Evropsku uniju, ultimativno, neko bi priznao tzv. Kosovo i ušao u NATO ovako, a neko ne bi dao svetu srpsku zemlju nikada. Kao što se mnogi kunu u sve te srpske zemlje, da se izađe i javno, da se kaže ko su ljudi koji vode čitavu ovu borbu, to je studentski pokret, to su ljudi koji treba da izađu i da se deklarišu sa svojom imenima i prezimenima i sa svojom politikom, pa šta bude. To se uporno izbegava. Mi živimo u nekom virtualnom svetu, komuniciramo s ljudima s kojima ne možemo ni da se vidimo, a kamoli da sedemo, da razgovaramo i da napravimo neki plan.

Podsetimo, Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog pokreta, i funkcioneri Narodnog pokreta Srbije (NSP) Miroslava Aleksića počeli su da napadaju šefa Demokratske stranke (DS) Srđana Milivojevića iz svih oružja.

Jovanović je, gostujući u blokaderskoj emisiji "Utisak nedelje", prozvao Milivojevića da je decenijama u politici i da za to vreme ništa nije uspeo da uradi.