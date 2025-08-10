Ćuta besan udario na blokadere! Pozivaju se na studente, a studenata nigde: Ti ljudi su spremni na sve i svašta zarad vlasti (VIDEO)

Lažni ekolog i glavni zgubidan na blokadama Aleksandar Jovanović Ćuta, brutalno je udario na blokadere.

Naime, opozicionar Aleksandar Jovanović Ćuta je prilikom jednog gostovanja, raskrinkao sve blokaderske laži i manipulativne radnje.

- Ako nešto prezirem to je šlihtanje, a ovde se svi kriju iza tih studenata i svi pričaju o studentima, a studenata nigde, i svi se pozivaju na njih, a njih nigde. I te igre prestola oko te liste, ja da hoću da idem na tu listu, ja kažem ja sam taj i taj i stanem na crtu. Ne može nevidljiv čovek da menja bilo šta. Nemojte da se krijete iza bilo čega - izjavio je Ćuta i dodao:

- Gde god je moć, gde god je vlast, tu ima svega, tu su interesi raznorazni, ljudi su spremi na sve i svašta.

Ćuta je ovom prilikom rekao jednu veliku istinu, a to je da se njegove kolege pozivaju na studente, a studenata nigde...

Jasno vam je da je su njihove namere usmerene ka fotelji i da bi zarad moći, funkcije i fotelji bili spremni na sve, što je čak i ovaj blokader priznao.

Autor: Iva Besarabić