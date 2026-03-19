DOK SVET TRESE VELIKA KRIZA, SRBIJA ČEKA DOBRE VESTI! Ovu su dve stvari za koje naša zemlja sutra čeka pozitivan ishod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na društvenoj mreži Iks da večeras ili ujutru očekuje "važan i dobar glas iz SAD“ koji se tiče Srbije, dodajući da će sutra u podne biti saopštene sve mere koje država preduzima u interesu građana.

Kako saznajemo, dobre vesti se očekuju u vezi sa dve stvari: sankcijama kada je uvoz nafte u pitanju i krajnjem roku za potpisivanje ugovora sa Mađarima, odnosno kompanijom MOL.

Predsednik Vučić ranije danas je izjavio da će iz državnih rezervi danas biti izdvojeno 40.000 tona nafte i pozvao građane da ne paniče, i da imamo najveće rezerve nafte u regionu.

У мору лоших вести, посебно оних везаних за енергенте, вечерас или ујутру очекујем један важан и добар глас из САД који се тиче Србије. Сутра у подне саопштавамо све мере које предузимамо у интересу грађана Србије. — Александар Вучић (@predsednikrs) 19. март 2026.

- Samo molim građane da nam pomažu a ne odmažu paničnim reakcijama, i nikad nisam lagao nikog u Srbiji, imamo rezerve i kad kažem da imamo, onda imamo! I neću da cene idu gore, da pravimo spiralu inflacije, ne pada mi na pamet. Sve ono što smo čuvali u fiokama i sanducima, što smo skupljali i štedeli sada ćemo da izbacimo! - rekao je on.

