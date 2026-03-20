DANAS VANREDNA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST! Tema hitne mere povodom ogromnog skoka cene nafte, predsedava Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas vanrednom sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu zbog energetske situacije i predstaviti mere iz oblasti energetike.

Sednica će biti održana u Palati Srbija, sa početkom u 11.00 časova.

Vučić će u 12.00 sati, odmah posle sednice, predstaviti mere države, najavljeno je iz Predsedništva.

Predsednik Vučić oglasio se sinoć i izjavio da očekuje važan i dobar glas iz SAD koji se tiče Srbije.

- U moru loših vesti, posebno onih vezanih za energente, večeras ili ujutru očekujem jedan važan i dobar glas iz SAD koji se tiče Srbije. Sutra u podne saopštavamo sve mere koje preduzimamo u interesu građana Srbije - napisao je sinoć na društvenoj mreži X.

"Tražimo rešenje za cene derivata"

Predsednik Srbije izjavio je juče da se rešenje za cenu naftnih derivata traži kroz kombinaciju trošenja državnih rezervi i smanjenje akciza, za šta se traži pravni okvir i istakao da nema potrebe za panikom jer imamo dovoljno rezervi.

- Mi intervenišemo sa rezervama, pravimo kombinaciju rezervi, smanjenja akciza, moguće refakcije akciza. Sve je u opticaju - rekao je on.

- Imamo dovoljno, a mislim da nećemo trošiti devizne rezerve ni u novcu, ni u zlatu, ni u svemu drugom, ali kakvo vreme dolazi za mesec, dva ili tri, ne mogu da vam garantujem šta će u svetu da se dešava - naveo je predsednik.

Prema njegovim rečima, situacija je zbog haosa na Bliskom istoku komplikovana za nas, a da nismo ni krivi, ni dužni, a rat u Zalivu koji pogađa ceo svet, najviše će, rekao je, razoriti Evropu.

"Nemojte da kupujete po 50 kanistera"

- Imamo ogromne rezerve nafte, nemojte da kupujete po 50 kanistera. Imamo slike, naređali tri džipa najskuplja od po 100-200 hiljada evra i trpaju kanistere unutra. Nema potrebe za tim. Imamo nafte i danas intervenišemo da bi bila niža cena sutra, da ne biste plaćali dizel 250 dinara - istakao je juče Vučić.

Dodao je da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao šta će biti oko 15. aprila i dodao da se ne brine za to šta će biti u narednih 15 dana, već šta će biti za dva, tri meseca.

- Brinem samo da ne bude veće katastrofe, a ovo ćemo da rešimo - kazao je Vučić i dodao da će narednih dana ići u inspekciju da proveri sve rezerve i nafte, ali i žita, kukuruza, brašna, graška, ulja...

Istakao je da će država morati da bude još spremnija i zamolio građane da pomognu, a ne da odmažu svojom paničnom reakcijom ili nečim što apsolutno ničemu ne vodi.

"Srbija ima najveće rezerve energenata u regionu"

Vučić je izjavio juče i da Srbija ima više rezervi energenata nego svi u širem regionu, ali da je energetska situacija u svetu i dalje veoma komplikovana.

Na konstataciju novinara da je u Sloveniji uvedeno ograničenje za kupovinu goriva, Vučić je kazao da je to sitnica i da će biti mnogo gore od toga.

- Pitajte Engleze šta će da rade za mesec dana. Za samo mesec dana - rekao je Vučić, a na na pitanje da li je Srbija u izlaznoj ili bezizlaznoj situaciji, Vučić je rekao da imamo veće rezerve proporcionalno broju stanovnika i potrošnji.



- Svi ostali imaju manje rezerve nego mi. To je sve što mogu da vam kažem - rekao je Vučić.

Potpuni haos na Bliskom istoku, cena nafte skočila u nebo

Podsetimo, katarska državna naftna kompanija saopštila je da su rakete pogodile industrijski grad Ras Lafan, dom velikog postrojenja za preradu nafte i najvećeg postrojenja za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) na svetu, u sredu uveče.

- Timovi za hitne intervencije su odmah raspoređeni da obuzdaju nastale požare, jer je pričinjena velika šteta - napisao je QatarEnergy na X.

Izrael je u sredu bombardovao iranska postrojenja povezana sa Južnim Parsom, najvećim nalazištem prirodnog gasa na svetu.

Zemlje Persijskog zaliva, uključujući Oman, osudile su napad nazivajući ga "opasnom eskalacijom", dok su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) istakli da predstavlja pretnju globalnoj energetskoj bezbednosti.

Čak je i američki predsednik Donald Tramp, prema izveštajima "Volstrit žurnala", navodno bio protiv daljih napada na iransku energetsku infrastrukturu. Međutim, kako je preneo američki portal "Aksios" pozivajući se na dvojicu visokih izraelskih zvaničnika, prvi napad na srce iranske gasne infrastrukture je odobrila Trampova administracija.

Cena nafte je, posledično, porasla na 110 dolara po barelu, jer su rastuće pretnje energetskoj infrastrukturi Zaliva i kontinuirana blokada Ormuskog moreuza izazvale strahove od daljih poremećaja u snabdevanju.

Autor: D.Bošković