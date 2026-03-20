POČELA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava Vučić, u podne saopštava mere države iz oblasti energetike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedava danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu zbog energetske situacije.

Sednica se održava u Palati Srbija, nakon čega će Vučić predstaviti mere iz oblasti energetike.

Podsetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovestio sinoć, noćas su stigle dobre vesti iz SAD-a. Produžetak je licenca za gotovo mesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Radinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

POVEZANE VESTI

Politika

DANAS VANREDNA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST! Tema hitne mere povodom ogromnog skoka cene nafte, predsedava Vučić

Politika

POČELA HITNA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsednik Vučić predsedava sastanku

Politika

TAČNO U PODNE! Vučić danas predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost

Politika

SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST U 9 SATI: Predsedava predsednik Vučić

Politika

POČELA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava predsednik Vučić

Politika

ZAVRŠENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava predsednik Vučić