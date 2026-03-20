NAJAVILI UBIJANJA DA BI DOŠLI NA VLAST! Blokaderi sve priznali, izbore neće priznati ako izgube

"Voštinić: Ova godina poslednji pokušaj da ljudi vide da li ovo može izborima da se rešava ili ne", ovako glasi skandalozan naslov još goren intervjua koji je objavljen na blokaderskoj Novoj S. Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta rekao je za blokaderske medije da je - 2026. godina "poslednji pokušaj" da se proveri mogu li se promene ostvariti mirnim putem.

"Odnosno da pristanu pre svega na rezultate koje očekuju. Jer ovo je sada borba svih nas, pa i vlasti, sa očekivanjima. Mi očekujemo određeni rezultat na ovim izborima, ne bismo li sebe i okolinu uverili da je ovo moguće rešiti mirnim putem," rekao je.

Dakle, blokaderi su potpuno svesni da ih narod neće, ali pošto oni hoći sami sebe, već pripremaju krvave scenarije "za dan posle". Kad izgube na izborima, neće ih priznati i to već sada, unapred, najavljuju. I onda će ubijati da bi došli na vlast!