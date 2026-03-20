SKANDAL NA N1: Blokader otvoreno preti oružjem ako ne pobede na lokalnim izborima 29. marta (VIDEO)

Predrag Voštinić, blokader iz Lokalnog fronta prilikom gostovanja na opozicionom glasilu "N1" otvoreno je zapretio oružjem ukoliko njegovi saborci ne budu pobedili na izborima 29. marta.
- Moram još jednom da pozovem, da iskoristim tu priliku da ljude koji su se lokalno organizovali, podržimo na najbolji mogući način u onome za šta se oni stvarno polomiše svih ovih dana. Dakle, nije reč samo o podršci na društvenim mrežama, reč je o tome da mi njih na neki način moramo da podržimo ne bismo li došli do ovoga bezbolno i nenaoružano - glasi skandalozna izjava blokadera Predraga Voštinića.
Autor: Iva Besarabić