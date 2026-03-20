SKANDAL NA N1: Blokader otvoreno preti oružjem ako ne pobede na lokalnim izborima 29. marta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Predrag Voštinić, blokader iz Lokalnog fronta prilikom gostovanja na opozicionom glasilu "N1" otvoreno je zapretio oružjem ukoliko njegovi saborci ne budu pobedili na izborima 29. marta.

- Moram još jednom da pozovem, da iskoristim tu priliku da ljude koji su se lokalno organizovali, podržimo na najbolji mogući način u onome za šta se oni stvarno polomiše svih ovih dana. Dakle, nije reč samo o podršci na društvenim mrežama, reč je o tome da mi njih na neki način moramo da podržimo ne bismo li došli do ovoga bezbolno i nenaoružano - glasi skandalozna izjava blokadera Predraga Voštinića.

Šta je sve Voštinić rekao pogledajte OVDE.

Autor: Iva Besarabić

