SLADI SE KRITIKAMA UPUĆENIM NJEGOVIM SABORCIMA - Blokader Stevan Filipović ne prašta što su mu saborci okrenuli leđa

Blokader Stevan Filipović ne prašta što su mu saborci okrenuli leđa, već se sladi novim kritikama.

Stevan Filipović, reditelj i blokader je reagovao povodom sledeće izjave.

"Država će u Srbiji uvek biti moćnija od društva, čiji je navodno samo izraz, sve dok tzv. nacionalni principi budu iznad demokratskih.

Zato se mora kritikovati svako. Koncept korektnosti i nezameranja "deci" samo im je štetu naneo.

Ko se ljuti, nek se bavi crkvenim pevanjem."

Filipović je poručio:

"Ma jok, nastavite da im pričate da su najpametniji i da su uvek u pravu i da su sve prethodne generacije gomila idiota.

Taj koncept se pokazao uspešnim u pedagogiji širom sveta.“

Autor: A.A.