SLADI SE KRITIKAMA UPUĆENIM NJEGOVIM SABORCIMA - Blokader Stevan Filipović ne prašta što su mu saborci okrenuli leđa

Blokader Stevan Filipović ne prašta što su mu saborci okrenuli leđa, već se sladi novim kritikama.
Stevan Filipović, reditelj i blokader je reagovao povodom sledeće izjave.
"Država će u Srbiji uvek biti moćnija od društva, čiji je navodno samo izraz, sve dok tzv. nacionalni principi budu iznad demokratskih.
Zato se mora kritikovati svako. Koncept korektnosti i nezameranja "deci" samo im je štetu naneo.
Ko se ljuti, nek se bavi crkvenim pevanjem."
Filipović je poručio:
07. март 2026.
"Ma jok, nastavite da im pričate da su najpametniji i da su uvek u pravu i da su sve prethodne generacije gomila idiota.
Taj koncept se pokazao uspešnim u pedagogiji širom sveta.“
Autor: A.A.