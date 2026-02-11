Umalo pustio suzu, pa popio pedalu: Bora se javno izvinio Matoroj za sve uvrede, ona ga nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Ne prašta mu one reči!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Jovanu Tomić Matoru koja je progovorila o njenom i Borinom sukobu.

- Pitao me Mića: ''Šta ti je Matora toliko skrivila da se tako ponašaš prema njoj?'' - glasilo je pitanje.

- Iskreno ne želim da se svađam s njom. Blam me zbog njene porodice i moje, ali mene je sramota i blam me blamova. Ispade da je ona u pravu što je meni ćutala, danas sam video koliko to ružno izgleda. Dođe mi da zaplačem, suze samo što mi ne krenu. Izvinjavam se njenoj porodici i njenim kumovima jer nije trebalo da ja njoj izgovorim neke stvari i ona meni - rekao je Bora.

- Da li je Dragana razlog tvojih i Borinih bolesnih svađa? - upitao je Mića.

- Moja devojka ni u Odabranima nije uvredila Boru, kao i sinoć. Da je moja devojka prva njega uvredila, ja ne bih imala obraza da ikoga napadam. Ja sam sinoć zaspala i hvala Bogu da me niko nije budio jer ja ne dozvoljavam da iko vređa moju devojku. Ja mogu da upalim rijaliti mood i igram kao oni, ali ne želim. Bora vređa najstrašnije moguće, ne želim nikakav sukob s njim i stojim iza toga da ću sve rešiti na sudu - rekla je Matora.

Autor: N.Panić