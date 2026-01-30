Maja uspešno rasturila još jednu vezu: Anita doživela pomračenje, pa dala Luki PEDALU, smučile joj se sve njegove laži! (VIDEO)

Ne veruje mu ništa!

Nakon što su raskrinkani pogledi Luke Vujovića ka Maji Marinković, usledio je raskid njega i Anite Stanojlović.

- Luka ovog trenutka raskidamo, idi gledaj. Od mene nećeš dobiti nijedno slovo - rekla je Anita.

- Šta sam ti uradio? - pitao je Luka.

- Nećud a pravim haos, u miru ćemo se razići - rekla je Anita.

- Jesi sigurna u to što gažeš? Ovo je tvoja odluka? - pitao je Luka.

- Da. Ja to ne želim, ali ti ne verujem ništa. Jedno slovo ti ne verujem - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić