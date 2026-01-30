AKTUELNO

Maja uspešno rasturila još jednu vezu: Anita doživela pomračenje, pa dala Luki PEDALU, smučile joj se sve njegove laži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne veruje mu ništa!

Nakon što su raskrinkani pogledi Luke Vujovića ka Maji Marinković, usledio je raskid njega i Anite Stanojlović.

- Luka ovog trenutka raskidamo, idi gledaj. Od mene nećeš dobiti nijedno slovo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam ti uradio? - pitao je Luka.

- Nećud a pravim haos, u miru ćemo se razići - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesi sigurna u to što gažeš? Ovo je tvoja odluka? - pitao je Luka.

- Da. Ja to ne želim, ali ti ne verujem ništa. Jedno slovo ti ne verujem - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

