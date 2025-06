OVO JE VEČE KOMEDIJE: Anđela nikad brutalnije isponižavala Gastoza, njegovo otvaranje duše joj je smešna priča! (VIDEO)

Ništa mu ne veruje!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, šta je bilo toliko ludo u Gastozovim odgovorima? - pitao je Darko.

- Najluđi mi je bio kad se otvorio o emocijama prema meni koje poseduje, toliko je bio lud da nisam mogla da verujem sa kakvim sam ludakom bila u vezi. Ovo je veče komedije, svaka čast nadmašio je sam sebe i prešao je igricu, ali za nekog drugog, a za mene je ovo smešna igirca. Razumem da je povređen i ponaša se u skladu sa tim. Ne znam šta on misli koliko godina imam, pa da padnam na ove priče? On je toliko proučen model muškarca da ne mogu da padam na ove priče i bila bih sama sebi presmešna kad bih pala na ovu komediju. On ne može da shvati da je provaljen i da ova priča ne može da mu prođe i zato je bio besan večeras jer sam mu se smejala u facu. Večeras je sujeta pričala iz njega jer ne može da bude kako on hoće, a najjače je bilo kad je hteo da mi postavi autoritet - govorila je Anđela.

- Govorila si da on ima sve veće emocije koje oseća, a sad kažeš da je to sujeta i ego i da hoće da bude dominantan, kad si shvatila da nema emocije prema tebi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Reći ću kako jeste, on jeste tu za mene u svakom smislu i imam 24 sata pažnje, ali smatram da sam se više držala za nešto što sam formirala u svojoj glavi i govorila sam da su mu sve veće emocije jer sam sebe želela da ubedim u to, a to je zapravo bilo sve manje i manje. Sad kad je priznao da se on ohladio vreme je da kažem da sam ozbiljna debilka koja je tebe htela da uveri. Lagala sam sebe, ali više neću. Da li je imao razumevanje strpljenje i toletanciju za mene jeste, ali da li su emocije počele da se gase njegove jesu i bilo mi je glupo da to kažem jer sam želela da verujem u ono što sam želela da budem - rekla je Đuričićeva.

- Zbog čega tebe boli što se ohladio muškarac koji je tebi niko? - pitao je voditelj.

- Ja mislim da sam ja pokazala da on meni nije niko jer sam se pravdala mesecima i satima svaki dan. Ja da se nisam pravdala mogao je da kaže da sam to mislila. sa druge strane meni ovo večeras ne može da prođe i pokazao mi je da se ohladio. Njegov odgovor na pitanje ne mora da bude takav, može da kaže da me voli, a ja u to neću poverovati - priznala je ona.

- Kako si se osećala kad si shvatila da vas dvoje nemate iste planove za budućnosti? - pitao je Darko.

- To znači da nismo isti ludaci. Šokirao me je i zbunio, prvi put da mi to kaže posle devet meseci, a sve je bilo drugačije. Ja sam mislila na šetnjice, a on je mislio da završi nešto uz p*rniće. Neko ko može da kaže da se ohladio znači da je formirao svoje emocije, samo nije bio grub - rekla je Anđela.

- U svakoj raspravi pomeneš da te osećaj ne vara i da ga muče klipovi, da li stvarno misliš da je to jedan od vodećih razloga? - pitao je Darko.

- Ne od vodećih, ali kad bi meni rekao neko da Gastoz to ima naravno da bi me zanimalo. Njegov prijatelj je premio fasciklu za mene tako da verujem da mu je dao do znanja da ja nisam za njega i da ga je to distanciralo od mene. Možda bih i ja tako razmišljala da meni neko kaže tako za moju Aleksandru, pa bih se pitala sa kim sam u vezi. Naravno da njegov prijatelj nema dobro mišljenje o meni i to je uticalo na njega. Ne mogu da kažem da je bilo šta konkretan razlog nego da je zagomilano, a da se svakako ohladio. On mene ne želi da povredi, pazi kako se ponaša i ima drugačije reakcije i to je okej, ali to nije ljubav nego jer je ostalo nešto prema meni i zna kakav smo odnos imali - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić